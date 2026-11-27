Alejandra Maglietti atraviesa una nueva etapa de la maternidad y no tuvo problema en admitir que la tomó desprevenida. La panelista compartió en sus historias de Instagram una foto de su hijo Manuel llorando y contó, entre el humor y el desconcierto, que el nene ya empezó con los berrinches.

“Ya arrancó con los berrinches. Tiene 1 y tres meses nada más, yo pensé que era cerca de los 2. ¿Alguien me explica?”, escribió junto a la imagen. Estaba sorprendida por lo temprano que llegó un momento que muchos padres asocian con los famosos “terribles dos”.

LA PREGUNTA DE UNA SEGUIDORA Y LA RESPUESTA SINCERA DE MAGLIETTI

Muchas madres se sintieron identificadas con el posteo. Una seguidora que vive lo mismo con su hijo le escribió para pedirle consejo: quería saber cuándo termina esta etapa y si ella deja que el berrinche se pase solo o intenta calmarlo.

Lejos de dar una respuesta de manual, Maglietti fue honesta sobre sus propias dudas: “No sé, si lo calmo o le doy lo que quiere siento que lo estoy consintiendo y si miro para otro lado y lo ignoro siento que soy una madre de mierda”. Y cerró con la pregunta que se hacen miles de padres: “¿Alguien tiene la receta?”.

Alejandra Maglietti, sincera al hablar de los berrinches de su hijo Manuel: “Siento que lo estoy consintiendo”. Crédito: Instagram

EL DEBATE SOBRE LA CRIANZA DE AYER Y DE HOY

La panelista fue más allá y comparó la crianza de su generación con la de ahora. Se preguntó si ya existe una camada de chicos criada con berrinches contenidos y cómo resultó esa experiencia.

En cambio, la crianza con la que ella creció la resumió con ironía: “La nuestra era: patalea que no me importa”.