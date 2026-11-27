Natalie Pérez dejó atrás años de perfil bajo en lo sentimental y celebró en redes su presente con Tomás Rottemberg. La actriz y cantante publicó en Instagram un carrusel de fotos con el productor y lo acompañó con una frase que sus seguidores festejaron enseguida: “Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero ¡qué buenas que están! (Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?)“.

Con ese guiño entre romántico y pícaro, Natalie mostró la intimidad cotidiana de la pareja, lejos de las alfombras rojas y de las producciones armadas. Las imágenes los muestran abrazados y a los besos en distintos momentos: en casa, en una salida, viajando en subte, caminando por la calle y también después de uno de sus shows.

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

DE LAS TABLAS AL AMOR

La historia entre los dos empezó en el teatro. Natalie Pérez protagonizaba Las cosas maravillosas y Tomás Rottemberg formaba parte de la producción de la obra. Ese vínculo laboral se convirtió en un romance que durante meses estuvo rodeado de rumores, hasta que hace apenas un mes decidieron hacerlo público.

Desde entonces, la pareja dejó de esconderse. Primero se los vio en su primer paseo juntos, después compartieron una salida con la mamá de Tomás, y ahora fue la propia actriz quien eligió mostrar su felicidad con una publicación pensada para él.

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

UN AMOR QUE LLEGÓ DESPUÉS DE AÑOS DE SOLTERÍA

El posteo cobra otro peso si se tiene en cuenta que Natalie pasó varios años sola y siempre cuidó mucho su vida privada. Su última relación conocida fue con Ramiro Gayoso, con quien estuvo seis años hasta la separación en 2019.

Ahora la artista apuesta a esta nueva etapa junto al hijo de Carlos Rottemberg, uno de los productores más importantes del teatro argentino. Por eso la frase sobre “las vueltas de la vida” funciona casi como una declaración de principios: lo que no esperaba llegó, y lo está disfrutando a la vista de todos.

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

Natalie Pérez y su pareja, Tomás. Crédito: Instagram

La respuesta en redes no tardó en aparecer. La publicación se llenó de comentarios cariñosos de seguidores y colegas que celebraron este presente de la actriz.