Shakira decidió transformar su residencia en Madrid en una experiencia que excede ampliamente sus conciertos. Para sus presentaciones en la capital española, la artista colombiana impulsó la construcción de Macondo Park, una enorme ciudad temporal dedicada a la música, la literatura, la gastronomía y la cultura latinoamericana.

El complejo está ubicado en Villaverde, ocupa alrededor de 30 hectáreas y, según contó la propia cantante, fue levantado en apenas 30 días. La estructura fue diseñada para acompañar el paso de más de 600.000 personas por la residencia.

Una de las grandes particularidades del proyecto es el Estadio Shakira, con capacidad para unas 55.000 personas.

A diferencia de otros grandes recitales, en los que se utilizan estadios de fútbol adaptados para recibir espectáculos musicales, este espacio fue construido especialmente para los conciertos de la colombiana.

Pero el escenario principal representa solo una parte de la experiencia. Alrededor del estadio se desplegaron diferentes pabellones para que el público pueda recorrerlos antes y después de cada presentación.

Shakira construyó una ciudad de 30 hectáreas en Madrid: tiene estadio propio, museo y biblioteca. Crédito: X

DE UNA BIBLIOTECA A UN MUSEO DEDICADO A SHAKIRA

Uno de los sectores más particulares es La Biblioteca, inspirada en Cien años de soledad, la célebre novela de Gabriel García Márquez. El universo creado por el escritor colombiano también explica el nombre elegido para Macondo Park.

El pabellón cuenta con una librería, una cafetería, experiencias sonoras y un club de lectura. Además, durante la residencia se programaron 12 encuentros con 24 autoras, entre ellas Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató y Lydia Cacho.

La iniciativa literaria trascenderá incluso la existencia física del parque, ya que algunas de sus actividades continuarán hasta junio de 2027.

Otro de los grandes atractivos es El Museo de Shakira, un recorrido por la trayectoria y el impacto cultural de la cantante. La exhibición se divide en tres grandes ejes: su transformación en un ícono internacional, su trabajo social y su vínculo con la identidad y la cultura latina.

COMIDA LATINA, MODA Y ACTIVIDADES PARA LOS MÁS CHICOS

Macondo Park también cuenta con El Taller, un sector destinado a la moda española en el que diseñadores emergentes y firmas de alta costura presentan sus propuestas mediante exposiciones y pasarelas.

La gastronomía tiene su propio lugar en El Mercado. Con una propuesta seleccionada por el chef sevillano Rafa Zafra, allí pueden encontrarse sabores representativos de diferentes países latinoamericanos, con opciones como arepas y tequeños.

Para las familias se creó Macondito, un espacio pensado especialmente para los chicos e inspirado también en el universo de García Márquez. Además de funcionar durante las fechas de los recitales, está previsto que reciba visitas escolares cuando no haya conciertos.

Shakira construyó una ciudad de 30 hectáreas en Madrid: tiene estadio propio, museo y biblioteca. Crédito: X

La ciudad temporal se completa con escenarios secundarios y una agenda musical paralela, con la participación de artistas españoles y latinoamericanos.

QUÉ PASARÁ CON MACONDO PARK CUANDO TERMINEN LOS SHOWS DE SHAKIRA

Pese a las dimensiones de la construcción, Macondo Park no permanecerá definitivamente en Madrid.

El complejo fue concebido como una instalación temporal vinculada exclusivamente con la residencia de Shakira. Una vez finalizadas las presentaciones de la cantante, las estructuras serán desmontadas y el predio dejará de funcionar como esta particular ciudad cultural.

Con un estadio para 55.000 espectadores, museo, biblioteca, gastronomía, moda, propuestas infantiles y diferentes escenarios, Shakira convirtió sus conciertos en Madrid en un proyecto de una escala inédita: una ciudad de 30 hectáreas construida en apenas un mes alrededor de su música y sus raíces latinoamericanas.