El pasado sábado por la noche, Shakira dio el octavo de sus conciertos en Madrid y, para sorpresa de todo el público, recibió a Dua Lipa en el escenario. Ante la euforia del público, ambas interpretaron juntas “Antología”, uno de los grandes clásicos de la carrera de la colombiana.

Por primera vez, Shakira y Dua cantaron juntas en el escenario, convirtiendo este momento en uno inolvidable para todos sus fanáticos alrededor del mundo. Como era de esperar, las imágenes se viralizaron inmediatamente en redes sociales.

La elección de la canción no fue casual. “Antología”, incluida en el álbum de 1995, Pies descalzos, ya había servido como punto de encuentro entre ambas un año atrás cuando Dua la cantó en Bogotá durante su Radical Optimism Tour.

Shakira invitó al escenario de Madrid a Dua Lipa (Foto: Instagram @shakira)

SHAKIRA Y DUA LIPA CANTARON JUNTAS EN MADRID

A un año de la presentación de Dua Lipa en Bogotá, Shakira decidió invitarla a su propio concierto para repetir esta canción. Frente a más de 50.000 espectadores que estaban presentes en Madrid, las artistas cantaron juntas y sorprendieron.

Shakira invitó al escenario de Madrid a Dua Lipa (Video: Instagram @shakira)

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, dijo la colombiana para dar paso a la entrada triunfal de su invitada.

Shakira invitó al escenario de Madrid a Dua Lipa (Foto: Instagram @shakira)

A su vez, este encuentro volvió a alimentar las expectativas sobre una posible colaboración conjunta. Antes de compartir escenario, Shakira ya había manifestado públicamente su deseo de trabajar con Dua Lipa y había destacado, entre otras cosas, su manejo del español.