Recién casada, Dua Lipa disfruta de unos días de descanso junto a su flamante esposo Callum Turner en Italia, donde eligió un exclusivo destino frente al mar para celebrar su luna de miel.

La cantante compartió un álbum de fotos en sus redes sociales con paisajes, gastronomía, paseos románticos y momentos de relax, aunque hubo una postal que se robó toda la atención.

La artista publicó una imagen en la que aparece como Dios la trajo al mundo, completamente cubierta por la espuma de una antigua bañera de mármol. Con los ojos cerrados y una sonrisa relajada, la intérprete posó en un ambiente de lujo que rápidamente despertó miles de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Dua Lipa sorprendió con una foto al desnudo en la bañera durante su luna de miel en Italia. Crédito: Instagram

LAS POSTALES DE LA LUNA DE MIEL DE DUA LIPA

Pero esa no fue la única imagen que llamó la atención. En otra de las fotografías se la puede ver luciendo una camiseta del Napoli, combinada con una bikini blanca, mientras celebra con el puño en alto. También compartió un look de inspiración marinera compuesto por un conjunto tejido de rayas rojas y blancas, además de varios bikinis que acompañaron sus días de playa.

Dua Lipa sorprendió con una foto al desnudo en la bañera durante su luna de miel en Italia. Crédito: Instagram

Dua Lipa sorprendió con una foto al desnudo en la bañera durante su luna de miel en Italia. Crédito: Instagram

El álbum también dejó ver parte de la intimidad de la pareja. Dua Lipa publicó una romántica selfie abrazada a su marido frente al Panteón de Roma, además de imágenes de cenas al atardecer, platos típicos italianos, paseos por la costa y las espectaculares vistas del hotel donde se hospedan.

Dua Lipa sorprendió con una foto al desnudo en la bañera durante su luna de miel en Italia. Crédito: Instagram

Dua Lipa sorprendió con una foto al desnudo en la bañera durante su luna de miel en Italia. Crédito: Instagram

Con este recorrido por Italia, la cantante volvió a combinar lujo, moda y momentos personales, aunque fue la foto en la bañera, donde posó desnuda cubierta únicamente por la espuma, la que terminó convirtiéndose en la publicación más comentada de toda la serie.