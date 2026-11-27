Un nuevo conflicto judicial complica a Wanda Nara. La empresaria recibió un fallo desfavorable en el marco de la demanda laboral que le inició Lucía Oliver, su exempleada, quien se desempeñó como secretaria privada y asistente personal.

Según trascendió, el tribunal hizo lugar al reclamo por despido sin causa y deficiencias en la registración laboral. La disputa comenzó cuando Oliver reclamó el pago de salarios que, según denunció, estaban pendientes. Al no conseguir una respuesta favorable, decidió llevar el conflicto a la Justicia con el patrocinio de un abogado.

La sentencia ordenó pagar más de 11 millones de pesos, intereses y honorarios. Sin embargo, la defensa de Wanda decidió apelar.

Yanina Latorre y Pía Shaw analizaron los alcances de la indeminización que deberá pagar Wanda Nara. Captura: SQP / América TV

Qué tareas realizaba la exempleada de Wanda Nara

En el expediente judicial quedaron detalladas las distintas responsabilidades que tenía Oliver durante su relación laboral con la conductora. Según la documentación, había comenzado a trabajar en marzo de 2023, aunque existió una interrupción entre septiembre de ese año y noviembre de 2024, cuando retomó sus funciones.

Entre sus tareas figuraban la organización de la rutina familiar y de las cuestiones domésticas de Wanda Nara. También debía coordinar al personal de limpieza y cocina, ocuparse de las actividades escolares y extracurriculares de los hijos de la empresaria, acompañarlos, solicitar turnos médicos y resolver compras y trámites.

Además, tenía a su cargo la administración de documentación familiar, la planificación de viajes y eventos, y la coordinación de acuerdos comerciales. El fallo también menciona que intervenía en cuestiones vinculadas con las propiedades de la mediática y que quedaba al cuidado de los chicos cuando ella debía ausentarse.

Días atrás, Wanda Nara se presentó de forma espontánea ante la Justicia tras la denuncia penal de la China Suárez. Captura: Intrusos / América TV.

En su presentación judicial, Oliver aseguró que trabajaba de lunes a viernes de 7 a 23, con jornadas que también incluían numerosos sábados y domingos.

Cuánto dinero deberá pagar Wanda Nara por el juicio laboral

Otro de los puntos centrales de la demanda estuvo relacionado con las condiciones de contratación y los salarios. La exempleada sostuvo que nunca fue registrada formalmente y que debía emitir facturas para cobrar un sueldo mensual de 1.500.000 pesos.

Además, denunció que en febrero de 2025 la remuneración fue reducida unilateralmente a 1.000.000 de pesos.

Wanda Nara en su casa de Punta del Este. Crédito: Instagram

Tras analizar las pruebas presentadas, la Justicia ordenó que Wanda Nara deposite, dentro de los cinco días posteriores a la notificación del fallo, 11.200.583 pesos más intereses, en concepto de capital adeudado a su exempleada.

A esa cifra se suman los honorarios de los abogados, establecidos en 3.090.668 y 2.207.620 pesos, además de los correspondientes a los peritos contador e informático, que recibirán 1.130.810 pesos.

De esta manera, el monto total de la condena, incluidos los honorarios y las costas del proceso, se aproxima a los 18 millones de pesos.

Sin embargo, el conflicto judicial todavía no terminó. La defensa de Wanda Nara resolvió apelar la sentencia de primera instancia con el objetivo de conseguir una reducción del monto que deberá afrontar la empresaria.