Nora Colosimo sorprendió al contar en LAM qué pasó con el trofeo que Wanda Nara ganó en el Bailando de Italia. Según reveló, el premio terminó en manos de Mauro Icardi, quien actualmente vive con la China Suárez.

Wanda Nara ganó Bailando con las estrellas Italia (Foto: Twitter/tvstellare)

La madre de la conductora aprovechó el vivo para hacer un especial pedido al futbolista: “Hago un llamado a la solidaridad, a ver si le devuelve a Wanda el trofeo del bailando de Italia”, dijo directo a cámara.

Entonces, Nora recordó: “Dos veces ganó y el trofeo es más alto que yo”. La mamá de Wanda explicó que el trofeo es “personal” y que debería volver a su dueña, pero la realidad es otra: “Lo tiene él, no se lo devuelve”.

LOS DETALLES DE LA DENUNCIA DE LA CHINA SUÁREZ Y LAS PRUEBAS PRESENTADAS

Según informó Guido Záffora en El Diario de Mariana este martes, la China Suárez se presentó el pasado 24 de noviembre en la Fiscalía de Benavidez acompañada por su abogado Agustín Rodríguez para ratificar la denuncia por amenazas contra Wanda Nara.

La actriz aportó como prueba el video del episodio, registrado el 6 de noviembre de 2026, que se viralizó en los días siguientes luego de su publicación en el programa Puro Show. El material audiovisual fue presentado ante la fiscalía.

La denuncia de la China Suárez contra Wanda Nara (Foto: captura de América).

En el escrito, la actriz pidió una prohibición de acercamiento: solicitó que Wanda no pueda acercarse a menos de 300 metros de su persona en cualquier lugar, ni ingresar al barrio La Isla de Nordelta ni al barrio San Jorge.

Este último fue incluido porque se mencionó que Wanda podría acceder a una vivienda allí por vínculos familiares. La denuncia, según el periodista, fue caratulada como amenazas, y no incluyó pedido de botón antipánico ni restricción perimetral.

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