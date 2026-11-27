Juan Etchegoyen contó en Nuevo Día qué pasará con la banda de covers pop.

El que anuncio de Agapornis hizo el jueves fue sorpresivo: “Nos quedamos sin cantante”, y de inmediato muchos fantasearon con el regreso de Melina Brizuela, quien antes de ponerse el apellido de su padre de crianza era Meli Lescano.

Aunque, el grupo de covers pop admitió que “es una sorpresa” por “tantos shows confirmados por delante”, luego enfatizó: “Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes”.

Lo curioso es que no hubo referencias a Dana Cabrera, la cantante que los acompañó durante el último año.

El comunicado de Agapornis tras la salida de Dana Cabrera, su cantante.

A todo esto, el finde anterior Melina Brizuela había tomado el micrófono para animar el casamiento de Valentina Salezzi.

Dana Cabrera. (Foto: @danacabreraa)

En medio de la incertidumbre, Juan Etchegoyen enfatizó: “Está confirmado que vuelve Melina Brizuela”.

Quiénes fueron las cantantes de Agapornis

La voz original de Agapornis había sido Belén Condomí Alcorta, quien se había despedido de la agrupación para terminar su carrera de medicina y alejarse por completo de los escenarios.

Melina Brizuela. (Foto: @melbri)

Fue en ese momento, en 2013, que Melina se sumó a la banda hasta 2022.

Luego siguieron Aldana Masset, Juliana Gallipoliti y Dana Cabrera.

Ahora, todo parece indicar que se daría el ansiado regreso de Melina, quien con una década en Agapornis marcó una era.