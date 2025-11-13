Con la naturalidad y el humor que la caracterizan, Melina Brizuela decidió compartir con sus seguidores un tema poco frecuente en las redes: su operación de anoplastía, un procedimiento médico destinado a corregir una fisura anal y mejorar la función del esfínter.

Días atrás, la cantante publicó en TikTok un video junto a su proctólogo, el Dr. Lucas Quelín, para explicar en detalle de qué se trataba la intervención.

“Vamos a trabajar sobre una fisura, a corregir algo que genera mucha dificultad que es la hipertrofia del esfínter”, explicó el especialista, quien señaló que el objetivo era “mejorar la evacuación, la calidad de vida y que cada evacuación no sea un dolor ni una molestia”.

Entre risas, Brizuela sumó: “Yo vivo con un dolor crónico. Mi parte trasera está rígida, como yo”, tomándose con humor una situación que —según contó— venía postergando desde hacía tiempo.

“Hace años que venía pateando esta operación, pero era necesario hacerlo. Hablar de estas cosas también ayuda, porque siguen siendo un tabú”, agregó.

LAS COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA

La intervención, que duró alrededor de dos horas, fue exitosa y la exintegrante de Agapornis compartió un segundo video mostrando el antes y después de la cirugía. En las imágenes se la ve acompañada por su mamá, quien la asistió durante todo el proceso y permaneció a su lado durante la internación.

Ya desde su casa, Melina publicó una actualización sobre su estado: “Acá, en reposo absoluto, porque tuve un efecto secundario de la epidural y no puedo levantarme de la cama. Lo demás viene todo muy bien”, escribió desde su cama, rodeada de sus mascotas rescatadas, que también la acompañan en la recuperación.