Luego de haber hablado del fin de su amistad con Cande Molfese en las redes, Melina Lezcano estuvo como invitada en Poco correctos donde dio más detalles de este vínculo y dio que hablar al responder si Gastón Soffritti -el novio de la influencer- tuvo que ver con este desenlace.

“¿Qué pasó? Yo también me pregunto. No, nada. No pasa nada concreto, no es que hubo una pelea. Simplemente, un día yo le pregunte (a Cande) qué pasaba y me dijo que necesitaba tomar distancia, que no estaba para este tipo de vínculo. Yo todavía no entiendo que es ‘este tipo de vínculo’”, comenzó diciendo la cantante.

“Éramos muy amigas porque la vida nos llevó a vivir juntas, a acompañarnos en la pandemia. Yo estuve en un proceso muy intenso de ella que fue su separación de su expareja (Ruggero Pasquarelli). Ahí se mudó y pasamos a vivir a dos pisos de distancia”, continuó.

Por otro lado, Melina analizó qué pudo haber pasado con quien era su íntima amiga: “Yo la adoro, la verdad es una persona increíble; pero no sé qué paso, no tuve una charla con ella. Sé que pasó por mucho en el 2023. Yo soy muy protectora con la gente que amo y por ahí soy muy de estar de decir ‘vamos a hacer esto’, ‘vamos a hacer lo otro’; y por ahí se sintió muy presionada en el sentido de ‘no me deja quieta’. Pero era cuestión de decirme ‘no me hinches más’, pero eso no pasó”.

Tras escucharla, Estefi Berardi tomó la palabra: “Pobre Gastón, quedó un poco en el medio porque justo Cande se puso de novia con él. Yo le pregunté a él y me dijo ‘yo no me meto’”, atinó a decir. Pero la invitada intervino rápidamente: “Yo no sé si no se mete. Creo que, si estás conviviendo con alguien, le das tu punto de vista”.

A su turno, Belén Ludueña también le hizo una consulta: “¿La relación de ustedes cambió cuando ellos se pusieron en pareja?”, quiso saber. Y la joven cerró, picante: “Y, ahora que lo veo de lejos, como que digo ‘ah, sí’; pero quizás no es el responsable. Pero sí hubo un cambio. Cuando te ponés de novia, te cambia un poco la dinámica; pero a mí también me había cambiado la dinámica para con ella porque yo tenía mi trabajo. Con Gastón no tuve relación”.

MELINA LEZCANO LE HABÍA PEDIDO DISCULPAS A JIMENA BARÓN POR REVELAR SU RELACIÓN CON MATÍAS PALLEIRO

Luego de que Melina Lezcano revelara que Jimena Barón había comenzado una relación con Matías Palleiro, su exnovio, la cantante aprovechó su cara a cara con la jurada de La Academia para pedirle disculpas por su actitud en el vivo que había hecho con Cande Molfese.

Todo pasó en octubre de 2021 cuando Ángel de Brito mandó al frente a Melina, quien bailó como invitada junto a Cande Ruggeri y su bailarín: “Meli, qué mal que estuviste con Jimena, porque fuiste vos la que buchoneó todo”, lanzó.

Melina Lezcano: “Jimena, quiero pedirte disculpas públicamente, aunque ya lo hice por Instagram, porque estaba en stream y conté que estabas con mi ex cuando todavía no se sabía”.

Fue entonces que Lezcano se hizo cargo y se dirigió a su colega: “Fue sin querer. Quiero pedirte disculpas públicamente, aunque ya lo hice por Instagram, porque estaba en stream y conté que estabas con mi ex cuando todavía no se sabía”.

Tras escucharla atentamente, la artista le quitó peso al tema y cerró: “No pasa nada. Te agradezco porque bueno, siendo del medio sabés que una vez que se saben estas cosas pasa a ser una fiaca. Estaba muy tranquila y después me empezaron a preguntar, pero de verdad no pasa nada”.