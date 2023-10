En Poco correctos estuvo como invitado Gastón Soffritti donde habló de su buen momento sentimental con Cande Molfese y fue Estefi Berardi quien indagó en una versión de que la actriz estaría peleada con Melina Lezcano, una de sus mejores amigas.

“El vínculo con Cande pasó a otro estadio… Yo tampoco me quiero meter en ese quilombo”.

“¿Por qué Mel Lezcano lo dejó de seguir a Gastón?”, lanzó la panelista en el ciclo de eltrece y el actor expresó su sorpresa. “¿A mí?”, exclamó, asombrado.

“No soy mucho de mirar quién me sigue y quién no, no le doy mucha bola”, comenzó diciendo.

Foto: Web

LA INCOMODIDAD DE GASTÓN SOFFRITTI CUANDO LE PREGUNTARON POR MELINA LEZCANO

Sin embargo, el actor no esquivó la pregunta de Estefi.

“El vínculo con Cande pasó a otro estadio… Yo tampoco me quiero meter en ese quilombo, pero evidentemente debe ser por eso. No lo sabía”, se sinceró.

También contó que el mismo hace esas acciones. “No le doy bola a lo que pasa en las redes, pero sí hago limpieza de seguidores en general. Vuelo a un montón de gente que la seguía en algún momento y chau”, aseveró.