El papa León XIV ingresó este martes al Policlínico Gemelli de Roma, Italia, para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar. La intervención está prevista para esta tarde, luego de que el pontífice complete los chequeos médicos previos.

La hospitalización fue informada por el Vaticano, después de que el propio Papa anunciara el domingo que debía operarse durante esta semana. Según trascendió, la lesión fue detectada en una revisión médica de rutina y se encuentra en una fase muy temprana y bien localizada.

Fuentes de la Santa Sede anticiparon que el período de recuperación posoperatoria será de aproximadamente una semana. Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre el procedimiento quirúrgico.

Postales del papa León XIV se ven en una tienda de objetos religiosos cerca de la plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, el lunes 12 de octubre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) Por: AP Photo/Gregorio Borgia

El papa León XIV suspendió su agenda hasta el 20 de octubre

A raíz de la internación y de la operación prevista para este martes, León XIV canceló todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre.

El pontífice, de 71 años, había mantenido su actividad habitual durante el lunes. De acuerdo con el boletín diario de la Santa Sede, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia católica y de distintas organizaciones internacionales.

Entre los encuentros se destacó el que mantuvo con el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano. También recibió al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y a representantes eclesiásticos de Japón, Estados Unidos y otros países.

La suspensión de actividades también alcanzó compromisos institucionales. León XIV no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado en el marco del décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro no será presidida por el Papa. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El pontífice también pidió conocer las conclusiones de un encuentro de representantes de conferencias episcopales antes de que se publique el informe final, para poder aportar sus propias reflexiones.

Qué se sabe del nódulo pulmonar por el que operarán al Papa

El nódulo pulmonar que motivó la intervención fue detectado durante un control médico de rutina, según fuentes del Vaticano.

El domingo, después del rezo del Ángelus, León XIV había anticipado que sería operado durante esta semana para extirpar la lesión. De acuerdo con la información difundida, el nódulo fue identificado en una fase muy temprana y está bien localizado.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que puede observarse en los estudios por imágenes. Su detección no significa necesariamente que sea canceroso: puede tener distintas causas y requiere una evaluación médica para determinar su naturaleza.

En el caso del pontífice, no se difundió información que permita establecer el diagnóstico específico de la lesión. La intervención anunciada tiene como objetivo extirparla, pero será necesario contar con información médica oficial para conocer otros detalles.

Los mensajes de apoyo para León XIV

Tras conocerse que debía someterse a una operación, distintos referentes políticos y religiosos expresaron sus deseos de una pronta recuperación.

Entre ellos estuvieron el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes enviaron mensajes de apoyo al pontífice.

También se sumaron instituciones religiosas de la región. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) anunció una jornada especial de oración por la salud del Papa, mientras que representantes de la Iglesia de distintos países convocaron a sus comunidades a acompañarlo con sus plegarias.

En paralelo, desde el Vaticano ratificaron la visita de León XIV a Sudamérica, aunque la información difundida no precisó cambios ni detalles adicionales sobre ese viaje.

Por ahora, la atención está puesta en la intervención quirúrgica prevista para este martes y en la evolución del pontífice durante los días posteriores.