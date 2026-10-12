La salud del papa León XIV volvió a generar preocupación luego de que se conociera que será operado para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. En medio de la incertidumbre por su evolución y su próxima gira por Sudamérica, el periodista y médico Nelson Castro fue contundente y consideró que el Pontífice no debería viajar a la Argentina.

Durante su programa en Radio Rivadavia, Castro analizó las exigencias físicas que implicaría la visita prevista para noviembre y advirtió que, desde el punto de vista médico, lo más prudente sería suspenderla. Aunque expresó que todos desean que el Papa visite el país, remarcó que su salud debe ser la prioridad.

Video de Radio Rivadavia.

Por qué Nelson Castro recomendó que el Papa no viaje a la Argentina

“Si fuera mi paciente, no viaja. No es un viaje de vacaciones. Viene a Argentina, Uruguay y Perú. Son 14 horas de día, levantando pibes, en el papamóvil. Yo, si es mi paciente, le digo: ‘Olvidate de ese viaje’”, sostuvo Nelson Castro al referirse a la agenda prevista para León XIV.

El periodista también señaló que existen dudas sobre la realización de la gira y aseguró que, desde una perspectiva médica, la recomendación sería evitar un viaje de semejante exigencia.

“La información que hay es que se pone en duda el viaje. Médicamente nadie lo va a decir, pero en los ámbitos cercanos, si nos preguntan, decimos: ‘No viaje’”, afirmó.

Castro también reconoció que una eventual suspensión tendría consecuencias importantes, incluso económicas. Sin embargo, insistió en que el bienestar del Pontífice debe estar por encima de cualquier otro interés.

“Suspender el viaje tendría consecuencias enormes, entre ellas, económicas, pero un viaje como ese es un sufrimiento, porque le quedan heridas”, expresó.

Y concluyó con una reflexión sobre la expectativa que genera la visita: “Todos queremos que venga, pero la salud es lo importante”.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV y su viaje a la Argentina

El papa León XIV, de 71 años, será sometido a una intervención para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, detectado durante un control médico reciente. Según la información difundida, la lesión se encuentra en una etapa temprana y está bien localizada, aunque todavía se esperan los resultados de los estudios correspondientes.

La operación está prevista para los primeros días de esta semana y, de acuerdo con lo informado por el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, la recuperación demandaría aproximadamente siete días.

Por el momento, no se confirmó oficialmente si la intervención modificará la agenda internacional del Pontífice, que tiene previsto visitar Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La posibilidad de que la gira sufra cambios mantiene la atención puesta en la evolución de su salud y en la decisión que se tome sobre un viaje que genera una enorme expectativa, especialmente entre los fieles argentinos.