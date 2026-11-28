Mirá lo que contó el actor de La Navidad de la Familia García en Implacables.

La alegría con que Benjamín Alfonso contó sobre La Navidad de la Familia García, la película que compartió con Luly Drozdek, no pudo ocultar la preocupación por su situación laboral, y de ahí trabajará de albañil.

“Uno quiere ponerse optimista, pero no está tan fácil”, admitió el galán que integró el elenco de Margarita.

Si bien dirigió su primer corto, además de aparecer en una serie vertical con Julieta Poggio, el actor se sinceró: “Se puede decir que es como un año tremendo para mí, pero al mismo tiempo, en rodaje habré estado un mes y medio de todo el año. Creo que exagerando un poco”.

Benjamín Alfonso y sus obras plásticas.

Entre risas irónicas, cuando quisieron levantarle el ánimo Alfonso por su faceta de artista plástico además blanqueó que no vendió “ni una” de las obras que hizo.

Hasta que reveló resignado: “Estoy por hacer una casa de barro con mis propias manos”.

Por qué Benjamín Alfonso construirá su propia casa

Luego justificó que la constuirá con la técnica e permacultura “porque tiene muy buena aislación térmica”, ya que “en Chapamalal hace frío”.

Benjamín Alfonso en La Navidad de la Familia García.

Me mando ahora. Nosotros tenemos que rebuscárnola. Si mando a hacer la casa, me va a salir caro. Entonces la hago yo, y ahí solvento lo que estaría ganando".

Al final, Benjamín Alfonso remató: “Si somos conocidos por algo es por resilientes y que siempre salimos adelante. Si habrá que cambiar el formato, habrá que cambiar. Y si me tenés que dedicar a hacer casas de barro, me dedicaría a hacer casas de barro”.