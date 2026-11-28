El periodismo argentino atraviesa un día de profundo dolor tras conocerse la muerte de Javier Lozano, histórico cronista, productor y periodista de TN y eltrece. El comunicador falleció este sábado 28 de noviembre, a los 66 años, luego de enfrentar durante los últimos años un cáncer de riñón que había complicado su estado de salud en los últimos meses.

La noticia generó conmoción entre sus compañeros y colegas, con quienes compartió casi cuatro décadas de trabajo en los medios. Lozano había comenzado su recorrido profesional en Artear en junio de 1987. Sus primeros pasos dentro de la empresa fueron como periodista acreditado en Tribunales, donde cubrió distintas causas judiciales y acontecimientos de relevancia.

Con el correr de los años, amplió sus responsabilidades y se desempeñó como productor de Telenoche durante la década del 90, además de convertirse en uno de los cronistas habituales de TN y eltrece.

Murió Javier Lozano, histórico cronista en TN y eltrece (Foto: TN).

A lo largo de su extensa carrera, también estuvo acreditado en la Casa Rosada y en el Congreso de la Nación, dos ámbitos centrales de la actualidad política argentina. Su trabajo en la calle y su conocimiento de la actualidad fueron parte de una trayectoria que se extendió durante casi 40 años.

EL SUEÑO PROFESIONAL QUE JAVIER LOZANO CUMPLIÓ DURANTE LA PANDEMIA

En 2020, en medio de la cuarentena por el coronavirus, Lozano tomó una decisión importante en su carrera: dejó los móviles y la cobertura diaria en la calle para incorporarse al equipo digital de TN.com.ar como editor. El cambio representó mucho más que una nueva función dentro del canal, ya que le permitió acercarse a una de las áreas del periodismo con las que siempre había estado identificado.

En su despedida de la pantalla de TN, el propio periodista había explicado el significado de ese paso profesional: “Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”. También había manifestado que, aunque dejaba de estar frente a las cámaras, seguía sintiendo una gran pasión por la televisión y que estaba entusiasmado con el desafío que comenzaba.

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