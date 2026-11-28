Como cada fin de semana, la televisión argentina tendrá una nueva edición de La Noche de Mirtha, con la conducción de Juana Viale hasta la vuelta de la Chiqui.

Este sábado,la actriz volverá a recibir a distintas figuras del espectáculo y la actualidad para compartir una cena en la que no faltarán las charlas y los temas de interés.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2026

El sábado 28 de noviembre, Juana Viale marca agenda desde las 22:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a:

Luciano Cáceres: el actor que se encuentra presentando su unipersonal Paraíso en Buenos Aires y participa en la película Carne , en cartelera en cines argentinos.

Brenda Gandini: la actriz argentina que continúa activa en el medio artístico y de la moda.

Matías Alé: el actor que actualmente conduce el programa Alégrate la mañana en NetTV y protagoniza la película Maltratada , con estreno programado para el 3 de diciembre de 2026.

Flavia Palmiero: actualmente conduce el programa matutino Nuevo día en Ciudad Magazine, impulsa su marca de indumentaria y además participó en el filme Funeral y medio —cuyo estreno está previsto para marzo—, junto a Guillermo Francella y Adrián Suar, con una idea original de su pareja, Luis Escalela.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 28 de noviembre del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

JUANA VIALE SORPRENDIÓ AL REVELAR QUE QUEIRE VOLVER A SER MADRE A LOS 44 AÑOS

Juana Viale sorprendió al revelar que no descarta volver a convertirse en madre a los 44 años. Invitada a Otro Día Perdido, contó que tuvo a sus hijos entre los 20 y los 30 años y definió aquellos años como un período “muy armonioso” y “muy lindo”, durante el cual también aprendió y creció a nivel personal.

Juana es mamá de Ámbar, Silvestre y Alí. Además, tuvo a Ringo, quien falleció durante el parto. Actualmente, su hijo menor tiene 14 años y la dinámica familiar cambió debido a la independencia que fueron adquiriendo sus hijos.

Foto: Captura (eltrece)

La posibilidad de agrandar la familia surgió mientras en el programa debatían sobre la baja de la natalidad y la decisión de muchas mujeres de postergar la maternidad. En ese momento, Mario Pergolini mencionó a quienes eligen tener hijos después de los 40 y Juana no dudó en referirse a su propia situación.

“Estoy vigente todavía para tener hijos”, lanzó la actriz. Sorprendido por la respuesta, el conductor quiso saber directamente si estaría dispuesta a volver a ser mamá. “Re”, respondió Viale sin vueltas. Y agregó: “Conozco la experiencia, he pasado por ella. Me encanta. Me siento Wonder Woman. Me siento re vital, me encanta; el posparto también me encanta”.

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