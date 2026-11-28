Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores con una foto de hace varios años en la que luce un abdomen súper marcado. Pero lejos de presumir, la abogada y panelista usó esa imagen para hablar sin vueltas de lo que había detrás de esa figura y del alto precio que pagó por conseguirla.

La publicación llegó a pocos días del comienzo del verano, la temporada en la que las redes sociales se llenan de cuerpos “perfectos”. Según contó, le pidió a la inteligencia artificial que le diera más nitidez a la vieja postal y, al verla, le costó identificarse: “Me veo y no me reconozco”.

“PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE SIN PASARLA RE MAL”

Lejos de la nostalgia, Maglietti recordó el sacrificio que le exigía mantener ese físico. “Me acuerdo de la cantidad de dietas y cosas que tomaba para llegar a ese abdomen, posta que prácticamente es imposible sin pasarla re mal”, escribió.

La panelista aclaró que solo algunas personas con una genética privilegiada podrían lograrlo sin tanto esfuerzo, aunque las definió como “una excepción”. Y fue muy gráfica al describir su rutina de aquellos años: “Agua, pollo y huevo más un entrenamiento agotador constante más algún ayudín poco saludable”.

EL MENSAJE PARA SUS SEGUIDORES

El objetivo del posteo fue claro: desarmar la idea de que esos cuerpos se consiguen con hábitos normales. “Por eso no se dejen engañar por las redes; con una dieta comiendo de todo no se llega a resultados tan extremos”, cerró Maglietti.

Alejandra Maglietti mostró una foto retro y la acompañó con un fuerte mensaje. Crédito: Instagram

Sus palabras generaron una ola de comentarios de usuarios que valoraron la sinceridad y la decisión de mostrar el lado B de una imagen que, a simple vista, parecía ideal.