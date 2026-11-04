Alejandra Maglietti, Belén Francese y Daniela Celis en la noche porteña (Fotos: Movilpress).

Alejandra Maglietti, Belén Francese y Daniela Celis fueron algunas de las famosas que se destacaron con sus elecciones de moda y dejaron en claro que el estilo y la personalidad son claves a la hora de armar un look nocturno.

Con propuestas que fueron desde los conjuntos sofisticados hasta apuestas más audaces, las celebridades desplegaron todo su glamour y aportaron inspiración para quienes buscan adelantarse a las tendencias de la temporada.

Los colores, las texturas, los cortes y los detalles de cada outfit se convirtieron en protagonistas de una noche de moda y desde Ciudad te mostramos las fotos de las figuras del espectáculo que sorprendieron con sus estilismos durante el evento organizado por la revista Paparazzi, entre ellos Mauro Szeta y su pareja, Lolo Poggio , Kennys Palacios, Amalia Díaz Guiñazu, y más.

LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN LA NOCHE PORTEÑA

Thiago Medina y Camila Deniz brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Belén Francese brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Walter Leiva brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Claudia Valenzuela brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Jimena La Torre brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Mauro Szeta y Clarisa Antonini brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Lolo Poggio brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Ekaterina Ojeda brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Alejandra Maglietti brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Kennys Palacios brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Yipio brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Amalia Díaz Guiñazú brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Furia brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Brian Sarmiento brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Daniela Celis brilló con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.