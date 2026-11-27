Fabián Mazzei fue operado de urgencia este viernes 27 de noviembre en el Hospital Italiano, como consecuencia de una complicación vinculada con las secuelas del fuerte accidente doméstico que sufrió en 2022, cuando cayó desde el techo de su casa.

La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa durante la emisión de LAM (América TV), donde brindó detalles de la intervención quirúrgica y llevó tranquilidad sobre el estado de salud del marido de Araceli González.

Según explicó el panelista, Mazzei venía atravesando un cuadro de fuertes dolores que se intensificaron con el paso del tiempo y que finalmente hicieron necesaria una nueva operación.

En 2022, Fabián Mazzei posteó un video para contar sobre el accidente y mostró la férula rígida que debió usar entonces. Captura: Ciudad.com

Qué le pasó a Fabián Mazzei y por qué tuvieron que operarlo

“En su momento fue intervenido, pero tiempo después le empezó a doler mucho la espalda, por lo que tuvo que ser operado hoy de urgencia”, contó Ochoa.

Además, el periodista reveló que pudieron comunicarse con Araceli González, quien les informó cómo se encontraba su marido después de la intervención.

Araceli González y Fabián Mazzei en septiembre de 2026 (Foto: Movilpress)

Según transmitió, la actriz aseguró que “estaba todo bien, que no había nada particular ni grave”, aunque reconoció que Fabián llevaba tiempo padeciendo mucho dolor.

El accidente doméstico de Fabián Mazzei que le dejó secuelas

El antecedente de este problema de salud se remonta a 2022, cuando el actor sufrió un grave accidente en su casa. En aquella oportunidad, había subido a unos tres metros de altura para rescatar a su gata, que se encontraba en el techo.

Después de poner a salvo al animal, decidió aprovechar el momento para juntar las hojas acumuladas en el lugar. Sin embargo, una bolsa se enganchó en uno de sus pies, le hizo perder el equilibrio y provocó que cayera al vacío.

A pesar de la violencia del impacto, Mazzei consiguió darse vuelta en el aire para evitar caer de espalda y terminó aterrizando de pie. Como consecuencia, sufrió la fractura del hueso calcáneo, ubicado en el talón, una lesión que lo obligó a desplazarse en silla de ruedas y utilizar una bota ortopédica durante su recuperación.

Aunque en aquel momento recibió tratamiento médico, las consecuencias del accidente continuaron afectándolo con el paso de los años.