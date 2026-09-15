El último lunes por la noche se realizó el esperado estreno de “Con la Nuestra” en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, con una función especial que reunió a numerosas figuras del mundo del espectáculo. La nueva comedia, escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, desembarcó en la cartelera porteña y cuenta con funciones de jueves a domingo.

La obra reúne un destacado elenco integrado por Jorgelina Aruzzi, Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner, bajo la dirección de Peto Menahem y con producción general de Preludio. En su noche de estreno, distintas celebridades se acercaron para acompañar al elenco en este debut, y Ciudad Magazine estuvo presente para registrar todos los detalles de la velada.

Entre ellos, Adrián Suar, que fue acompañado por Rocío Robles, y Araceli González con Fabián Mazzei, Flor Torrente y el novio, quienes se reencontraron, se dieron un cálido abrazo y posaron como una familia ensamblada para nuestras cámaras.

Fabián Mazzei, Araceli González y Adrián Suar en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

También estuvieron Guillermo Francella, Julieta Ortega, Tomás Fonzi, Pablo Codevila y Noelí Calvo, Enzo Aguilar, Fernán Mirás, Mery del Cerro y Meme Bouquet, Miguel Ángel Rodríguez, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, Nancy Duré, entre otros.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LA OBRA “CON LA NUESTRA”

Fabián Mazzei, Rocío Robles, Guillermo Francella, Adrián Suar y Araceli González en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Araceli González y Fabián Mazzei en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Rocío Robles y Adrián Suar en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Adrián Suar con Flor Torrente y su novio en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Fabián Mazzei y Araceli González en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Julieta Ortega en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Rocío Robles en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Marcelo de Bellis estrenó con la Nuestra y su esposa Marisol Grasso lo acompañó (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Luly Drozdek en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Pablo Codevila y Noelí Calvo en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Guillermo Francella en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Enzo Aguilar en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Fernán Mirás en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Flor Torrente y su novio en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Mery del Cerro y Meme Bouquet en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Mery del Cerro en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Araceli González, Fabián Mazzei, Flor Torrente y su novio en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Miguel Ángel Rodríguez en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Tomás Fonzi en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Araceli González y Flor Torrente en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Luly Drozdek en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Pablo Codevila y Noelí Calvo en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Teté Coustarot en el estreno de Con la Nuestra (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.