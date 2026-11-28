Wanda Nara volvió a convertirse en el centro, esta vez durante el último show de María Becerra en el Movistar Arena. La conductora de MasterChef Celebrity fue una de las invitadas especiales de la noche y sorprendió al aparecer sobre el escenario durante el tema “Sexo es la moda”, el segmento en el que la cantante convoca a distintas figuras del espectáculo para participar de una pasarela.

Su presencia desató una ovación entre los presentes. Para la ocasión, Wanda Nara eligió un vestido negro con transparencias, brillos y una extensa cola, que dejaba al descubierto parte de su ropa interior y resaltaba su silueta. El diseño también tenía la espalda completamente descubierta, una pronunciada abertura delantera y bordados con formas geométricas.

Su pareja, Martín Migueles, también la acompaña en sus recorridos nocturnos. Más allá de su paso por la pasarela, Wanda compartió imágenes del detrás de escena y mostró la buena relación que mantiene con María Becerra. Ambas se encontraron en camarines, se abrazaron y compartieron un momento de complicidad antes y después de la presentación.

Wanda Nara desfiló en el show de María Becerra (Foto: captura Instagram Movistar Arena).

La participación de la mediática se dio en el cierre de esta primera tanda de ocho funciones del Quimera Tour en Buenos Aires, que retomará en febrero. Por ese mismo segmento ya pasaron otras famosas como Zaira Nara, Valentina Cervantes, Marta Fort, Eva De Dominici y Carmen Barbieri.

ASÍ FUE EL ENCUENTRO DE MARÍA BECERRA Y WANDA NARA EN CAMARINES TRAS SU APARICIÓN EN EL SHOW

Más allá de su paso por la pasarela, Wanda Nara y María Becerra protagonizaron un cálido encuentro en los camarines después del show. Allí se abrazaron, compartieron risas y dejaron en evidencia la buena relación que mantienen.

(Foto: Instagram Wanda Nara).

La conductora también compartió imágenes de ese momento en sus redes sociales, donde se pudo ver la complicidad entre ambas e incluso surgieron algunas ideas para futuros planes juntas, como entrenar y salir a pasear a sus perros.

Wanda Nara y María Becerra se reencontraron en los camarines tras el show (Foto: captura de Instagram Wanda Nara).

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