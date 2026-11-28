Sabrina Rojas atraviesa un fin de año cargado de emociones. En pleno vivo de DGO, lo que empezó como una charla distendida sobre cómo se comunican hombres y mujeres terminó en un momento íntimo: la conductora habló de sus hijos, Esperanza y Fausto, y se quebró al reconocer lo rápido que están creciendo.

El disparador fue una comparación entre ellos. “Yo noto una gran diferencia en mis hijos. Esperanza me cuenta todo, y a Fausto le tengo que sacar a la fuerza”, contó entre risas, antes de que la conversación tomara un giro mucho más sensible.

EL FIN DE UNA ETAPA PARA FAUSTO

Fausto, el menor de los hijos que Sabrina tuvo con Luciano Castro, tiene 11 años y está a días de terminar la escuela primaria. Ese cierre la tiene completamente movilizada. “Yo no puedo creer que mi hijo termine la escuela primaria en pocos días. Si hablo un poco más me largo a llorar”, advirtió, con la voz entrecortada.

Para graficar lo que siente, recordó otro momento que la había golpeado de la misma manera: “Me estoy despidiendo de una etapa para siempre. Me pasó cuando dejé de comprar pañales, que mis hijos dejaron de ser bebés y me angustié”.

CRÉDITO: Instagram

“VENGO CRUZADA”: LA CONFESIÓN DE SABRINA ROJAS

Lejos de esquivar el tema, la conductora se sinceró ante sus compañeros y admitió que no está pasando sus mejores días: “Vengo cruzada, vengo mal, la verdad es que no quiero llorar pero estoy al límite”.

También contó que los recuerdos que le aparecen en el celular suelen jugarle en contra, sobre todo cuando se topa con fotos de Esperanza, que hoy tiene 13 años, y de Fausto cuando eran chiquitos.

Finalmente, no pudo contener las lágrimas al poner en palabras lo que le genera este cierre de año: “Me está pegando muy mal este fin de año. El paso del tiempo me está matando”.