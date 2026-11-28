Sofía Jujuy Jiménez atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida y compartió una noticia muy especial con sus seguidores: ¡espera una nena!. La modelo anunció el sexo de su bebé a través de un emotivo video que publicó en su cuenta de Instagram, donde el rosa fue el gran protagonista de la celebración.

Entre la emoción del momento y una lluvia de papelitos rosas, la influencer confirmó que tendrá una hija. Junto a las imágenes, Sofía expresó la ansiedad y la felicidad que siente por conocer a su pequeña.

Sofía Jujuy Jiménez anunció el sexo de su bebé (Foto: Instagram).

“¿Cómo se hace para aguantarse las ganas de ver su carita? ¿De hacerle mimitos? ¿De escuchar su respiración cerquita mío? ¿De sentir su olorcito? ¡Ayuda, please!”, escribió, dejando en evidencia la ilusión con la que espera la llegada de su bebé.

LA EMOCIÓN DE SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ POR LA LLEGADA DE SU HIJA

Además, la modelo hizo una confesión sobre sus expectativas antes de conocer el sexo. “No sé por qué siempre pensé que iba a ser mamá del sexo opuesto, honestamente me daba lo mismo”, contó. Y, completamente emocionada por la noticia, le dedicó unas tiernas palabras a su hija: “Ni te conozco y ya te amo, bebé de mi corazón”.

La publicación no tardó en recibir miles de interacciones y mensajes de cariño de sus seguidores, que celebraron junto a ella este momento tan especial. Con este importante anuncio sobre su embarazo, Sofía dejó en claro que, aunque todavía falta para conocer a su pequeña, el amor por ella ya es inmenso.

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