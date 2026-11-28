A pocos días de que su hijo Isidro cumpla un año, Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El pequeño, fruto de su relación con Eduardo Fort, nació el 3 de diciembre de 2025 y tuvo que permanecer cerca de tres semanas en neonatología antes de recibir el alta médica, alrededor de Navidad.

Hoy, con su primer cumpleaños a la vuelta de la esquina, la actriz disfruta de una etapa muy especial y se prepara para celebrar a lo grande. En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, Rocío se mostró emocionada al hacer un balance y reconoció que la maternidad transformó por completo su vida.

“Estoy muy feliz y no puedo creer que haya pasado ya un año”, expresó, mientras organiza los detalles de la celebración, que tendrá un condimento especial: además de festejar el cumpleaños de Isidro, también lo bautizará ese mismo día.

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

“Me cambió la vida, ni más ni menos. Totalmente un cambio rotundo, encontré un sentido hermoso a la vida. Yo creo que era todo lo que necesitaba, mi camino no era ni por más trabajo ni por más nada, era esto. Dejo todo por este presente”, aseguró Rocío, dejando en claro cuánto disfruta de su nueva etapa como mamá.

CÓMO SERÁ EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE ISIDRO, EL HIJO DE ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT

Aunque su intención inicial era organizar un encuentro íntimo, Rocío reconoció que la convocatoria terminó siendo mucho más grande de lo que imaginaba. “Estoy feliz organizando el cumple, que no es fácil porque se junta mucha gente y yo queriendo hacer algo íntimo, pero claramente no va a ser íntimo”, contó entre risas a este sitio.

La idea es compartir una fiesta familiar para celebrar este primer año de vida de Isidro, a quien describió con enorme ternura. “Es un bebé divino, bueno, simpático, divertido, le encanta la música. Estoy muy orgullosa y vamos a celebrar a lo grande”, adelantó.

Rocío Marengo habló en exclusiva (Foto: Ciudad Magazine).

La fecha tendrá un significado doble para la familia, ya que el pequeño recibirá el sacramento del bautismo durante la misma celebración. Un momento especial que llega después de un primer año atravesado por emociones, aprendizajes y también momentos de preocupación por su salud.

ROCÍO MARENGO SE EMOCIONÓ AL HABLAR DE EDUARDO FORT COMO PAPÁ DE ISIDRO

A la hora de hablar de Eduardo Fort y la manera en la que vive la paternidad, Rocío Marengo no escatimó elogios al hablar de su pareja y reveló que verlo interactuar con su hijo la enamora cada día un poco más.

“Edu me sorprende día a día, porque todo va cambiando y cuando Isidro se pone más grande y empieza a hacer gracias y cosas, me vuelvo a enamorar del papá de mi hijo”, confesó.

En ese sentido, fue contundente al expresar lo que siente por el empresario en su rol de padre: “Siento que no puedo haber encontrado mejor padre para mi hijo”.

Rocío Marengo junto a Eduardo Fort y su hijo Isidro (Foto: Instagram/@marengorocio).

Además, destacó cómo se integró Isidro a la familia ensamblada que construyeron junto a los otros hijos del empresario. “Somos una familia divina ensamblada porque Eduardo también tiene otros hijos. Como que todo fluye, está todo bien y estoy muy orgullosa del papá”, aseguró.

También compartió una tierna escena de la intimidad familiar que refleja el vínculo entre padre e hijo: “Cuando llega de trabajar, Isidro empieza a reírse”. Una postal cotidiana que, según sus palabras, la llena de felicidad.

ROCÍO MARENGO, AGRADECIDA POR SU PRESENTE COMO MAMÁ

Al hacer un balance de esta etapa, Rocío Marengo también reflexionó en el ida y vuelta con Ciudad Magazine sobre el momento de su vida en el que llegó Isidro: “Estoy súper agradecida a Dios que me llegó en este momento también de la vida”.

Y profundizó sobre ese recorrido personal: “Todo lo que yo viví en mi trabajo también cumplí, me realicé como mujer y hoy tener la posibilidad de ser mamá me encanta”.

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Con Isidro a punto de cumplir su primer año, Rocío Marengo disfruta de una felicidad que, según sus propias palabras, le dio un nuevo sentido a su vida. Un presente familiar que espera celebrar rodeada de sus seres queridos.

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