La vida sentimental de Emanuel Ortega volvió a generar repercusiones luego de que una serie de publicaciones en redes sociales alimentara los rumores de una posible reconciliación con Ana Paula Dutil, su expareja.

A casi dos meses de su separación de Julieta Prandi, el músico compartió algunas imágenes que no pasaron inadvertidas y que despertaron las especulaciones sobre un acercamiento con la madre de sus dos hijos.

LAS COINCIDENCIAS EN LAS REDES SOCIALES QUE DESPERTARON LAS SOSPECHAS

Todo comenzó el pasado 10 de noviembre, cuando Dutil compartió un álbum de fotografías de una estadía en el campo. Entre las postales familiares, los paisajes y los momentos de descanso, mostró unas hamacas paraguayas. Sin embargo, lo que llamó la atención llegó el viernes 27 de noviembre, cuando Ortega publicó dos imágenes en sus historias de Instagram en unas hamacas que parecían ser las mismas que había mostrado su exmujer días atrás.

El posteo de Ana Paula Dutil que despertó rumores de reconciliación con Emanuel Ortega (Foto: Instagram).

Pero las coincidencias no terminaron ahí. En aquella publicación, Ana Paula había elegido la frase “Todo lo que el corazón nunca olvida” y musicalizó las imágenes con Only You, interpretada por Ringo Starr. Por su parte, Emanuel acompañó una de sus fotografías con Child of Nature, una canción de The Beatles.

El posteo de Emanuel Ortega que despertó rumores de reconciliación con Ana Paula Dutil (Foto: Instagram).

LA HISTORIA DE AMOR DE EMANUEL ORTEGA Y ANA PAULA DUTIL

Por el momento, ninguno de los dos confirmó una reconciliación ni hizo declaraciones públicas sobre las versiones. Sin embargo, las publicaciones volvieron a poner el foco en la historia que comparten. Cabe recordar que Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil estuvieron juntos durante aproximadamente 20 años y tuvieron dos hijos, India y Bautista. Se separaron en 2018, aunque mantuvieron un vínculo familiar.

El posteo de Emanuel Ortega que despertó rumores de reconciliación con Ana Paula Dutil (Foto: Instagram).

Además, semanas atrás, Dutil había quedado involucrada en las repercusiones de la ruptura entre Ortega y Julieta Prandi. En una entrevista televisiva, la exmodelo había aclarado que no tenía relación con los problemas de la pareja y expresó su deseo de que pudieran resolver sus diferencias. “Les deseo lo mejor”, había manifestado. Ahora, las nuevas coincidencias en las redes sociales volvieron a despertar las preguntas sobre su propio vínculo con el cantante.

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