A casi un mes de ponerle punto final a su relación con Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a hablar de su separación y dio detalles al programa Intrusos sobre cómo será el proceso para formalizar el divorcio. Luego de regresar de unos días de descanso en Brasil, la conductora retomó su actividad en la radio y se refirió a este nuevo capítulo de su vida.

En diálogo con la prensa, la modelo aseguró que está atravesando este momento acompañada por sus seres queridos. “Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está”, expresó al ser consultada sobre su presente.

Uno de los puntos sobre los que hizo hincapié Julieta Prandi fue el aspecto legal de la separación. La conductora explicó que no existe ningún conflicto económico entre ellos y que la disolución del matrimonio se resolverá mediante un procedimiento con sus respectivos abogados.

QUÉ DIJO JULIETA PRANDI SOBRE EL DIVORCIO CON EMANUEL ORTEGA

Julieta Prandi habló de su divorcio de Emanuel Ortega (Foto: captura de América).

“Lo legal no es un trabajo, es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está”, explicó al referirse a los pasos que deberá completar para oficializar el divorcio y descartó que haya cuestiones patrimoniales que resolver. “No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”, remarcó.

LA REFLEXIÓN DE JULIETA PRANDI TRAS LA SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

Además, Julieta Prandi dejó una reflexión sobre las repercusiones que tuvo la noticia y las opiniones que surgieron alrededor de la ruptura. “El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”, sostuvo, sin profundizar en los comentarios que circularon desde que se conoció el final de la pareja.

De esta manera, Julieta Prandi se mostró decidida a transitar su separación en privado, mientras continúa con sus compromisos laborales y deja en manos de sus abogados el trámite que permitirá formalizar el divorcio.

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