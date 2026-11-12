Gladys La Bomba Tucumana atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años. La cantante decidió expresar su tristeza públicamente y le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram, donde recordó el cariño que los unía y el enorme vacío que dejó su partida.

A través de una publicación cargada de emoción, la artista tropical manifestó la angustia que siente toda su familia y la dificultad de aceptar una pérdida tan temprana. Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento.

EL DOLOROSO ADIÓS DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA A SU SOBRINO

“Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, escribió la cantante al comienzo de su despedida.

Conmovida por la pérdida, Gladys destacó el amor que siempre rodeó al pequeño y aseguró que su recuerdo permanecerá presente en cada integrante de la familia.

“Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia”, expresó.

El desgarrador mensaje de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino de 12 años. Crédito: Instagram

En otro fragmento de su publicación, La Bomba Tucumana recurrió a su fe para pedir por el descanso de Ian y encontrar consuelo frente a la tragedia.

“Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros. Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”, manifestó.

Finalmente, la cantante cerró su mensaje con unas palabras que reflejaron el profundo vínculo que mantenía con su sobrino: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito. Te ama la tía, mi ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé”.