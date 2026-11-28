Franco Colapinto atraviesa una etapa clave de su carrera en la Fórmula 1 y, mientras continúa construyendo su camino en Alpine, se conoció un dato que llamó la atención: cuánto gana por año en comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sergio Lapegüe en su programa Lape Club Social, puso sobre la mesa las cifras que percibirían ambos pilotos por año.

“Estuve viendo cuánto gana Gasly y cuánto Colapinto: 12 palos al año Gasly, 1 palo y medio Franco al año. ¿No hay mucha diferencia?”, comentó el conductor al aire y remarcó la enorme diferencia entre sus contratos. De acuerdo con esos números, el piloto francés cobraría alrededor de 12 millones de dólares anuales.

Franco Colapinto. (Foto: @francolapinto)

Mientras que el argentino percibiría aproximadamente 1,5 millones de dólares por temporada, de esta manera, Gasly ganaría ocho veces más que Colapinto.

POR QUÉ PIERRE GASLY GANA MÁS QUE FRANCO COLAPINTO EN ALPINE

Ante la comparación, Leo Paradizo explicó que la diferencia salarial está relacionada principalmente con la experiencia que tiene cada uno dentro de la máxima categoría del automovilismo. “Pero Gasly tiene más trayectoria. Igual Colapinto va camino a arreglar un mejor contrato cuando termine este vínculo con Alpine”, señaló.

Pierre Gasly (Foto: AFP).

La explicación apunta a que Gasly cuenta con varios años de experiencia en la Fórmula 1, mientras que Colapinto todavía está dando sus primeros pasos para consolidarse en la categoría. Así, el futuro contractual del piloto argentino podría abrir una nueva etapa en su carrera, con la posibilidad de negociar mejores condiciones económicas a medida que sume experiencia y resultados en la máxima categoría.

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