El último jueves por la noche
con su aparición junto a su nieto, Moria Casán impactó Dante Della Paolera, con looks jugados al estilo que nos tiene acostumbrados la diva, en un evento que reunió a las celebridades y desde te mostramos las fotos. Ciudad Flor de la Ve, Julieta Poggio, Eva Bargiela y Sofía Jujuy Jiménez, brillaron en la alfombra arcoíris de la gala +GENTE con atuendos de los más variados. Famosos como Benito Fernández, Tuli Acosta, Dante Ortega, Lizardo Ponce con Franco Poggio, no quisieron perderse la fiesta de la diversidad e inclusión (Pride Day Gala).
Así como también,
Lolo Poggio, Daniela Celis, Emma Vich con su pareja, Enzo Aguilar, Mariana Genesio Peña, Gustavo Pucheta y Fabián Paz, Costa, Fede Popogold, Nacho Castañares, Flor Otero y Germán Tripel, entre otros que mostraron sus flamantes looks. ¡Mirá todas las fotos!. LOS IMPACTANTES LOOKS DE LOS FAMOSOS: DE MORIA CASÁN Y JULIETA POGGIO A FLOR DE LA VE Y EVA BARGIELA
Moria Casán impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Moria Casán y su nieto impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Julieta Poggio impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Benito Fernández impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Tuli Acosta impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Dante Ortega impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Franco Poggio impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Lolo Poggio impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Daniela Celis impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Emma Vich impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Flor de la Ve impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Enzo Aguilar impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Mariana Genesio Peña impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Fabián Paz y Gustavo Pucheta impactaron con sus looks en una gala (Foto: Movilpress).
Costa impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Eva Bariela impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Sofía Jujuy Jiménez impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Federico Popgold impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Nacho Castañares impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Lizardo Ponce impactó con su look en una gala (Foto: Movilpress).
Flor Otero y Germán Tripel impactaron con sus looks en una gala (Foto: Movilpress).
Los famosos impactaron con sus looks en una gala (Foto: Movilpress).
Fotos: Movilpress.