Moria Casán no se guardó nada al opinar sobre el escandaloso enfrentamiento entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH: Podemos Hablar. La conductora apuntó contra Andy Kusnetzoff por su manera de manejar la situación y, además, recordó un episodio personal con el periodista que le generó un profundo malestar. “Me pareció desagradable”, disparó en una entrevista con SQP (América).

Al analizar lo ocurrido en el ciclo de Telefe, la One consideró que el conductor había mostrado una actitud agresiva durante los últimos tiempos. “Lo que sentí es que Andy en la última época está como... Ahora estará calmado, pero estaba como agresivo en sus respuestas”, expresó.

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Sin embargo, el reproche más fuerte llegó cuando recordó un comentario que, según contó, Kusnetzoff habría hecho mientras se evaluaba la posibilidad de realizar una serie sobre su vida. “Una vez escuché algo así como que le preguntaron por mi serie y... Él me llamó todo el tiempo, me ha pagado buen dinero y su papá era fan mío y todo... Y dijo: ‘¿Qué nos puede dar de interesante Moria?’”, relató.

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La conductora no ocultó su indignación por aquella supuesta frase y cuestionó la contradicción que encontró entre ese comentario y los años en los que fue invitada reiteradamente a sus programas. “Me pareció un mal... desagradable. Me pareció tan poco amable hacia mí que no sé... ¿Para qué me invitaste dos millones de años y me pagaste la plata que me pagabas y me decías ‘Moria, te necesito’?”, lanzó.

En ese sentido, defendió el atractivo que tenía su presencia en el ciclo y le recordó al periodista el protagonismo que le daba cada vez que participaba. “¿Qué te puede dar de interesante? Y te puede dar de interesante un personaje que cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito”, agregó.

Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar (Foto: captura Telefe)

Finalmente, Moria volvió a apuntar contra Kusnetzoff con una de las expresiones más contundentes de la entrevista. “No, pero además de eso me parece que tuvo una actitud ahí de... del kuka resentido”, sentenció, en una frase que sumó un nuevo capítulo a las repercusiones del tenso episodio televisivo.

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