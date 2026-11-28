A principios de noviembre, y a pocos días de la celebración de Halloween, Valentina Cervantes le dio la bienvenida oficialmente a la temporada de Navidad. A través de sus redes sociales, la esposa de Enzo Fernández mostró cómo ya había empezado a planear la decoración navideña en su hogar en Manchester.

A poco menos de un mes del inicio, la influencer completó la decoración de su hogar. Orgullosa, decidió compartir un video en sus historias de Instagram donde fue mostrando diferentes rincones de su casa vestida ya para Navidad.

Benja Fernández, junto al árbol de Navidad, en su casa de Manchester (Foto: Instagram @valucervantes)

ASÍ QUEDÓ LA CASA DE VALENTINA CERVANTES Y ENZO FERNÁNDEZ

A través de sus historias de Instagram, Valentina Cervantes subió un video titulado “Christmas Time” donde mostraba algunos rincones del hogar donde vive con Enzo Fernández y sus dos hijos, ambientados para Navidad con una paleta que combina el rojo y el verde tradicionales con guiños a la estética británica.

Así quedó la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández con la decoración de Navidad (Video: Instagram @valucervantes)

En las imágenes aparece un soldadito dorado y un caballo de juguete blanco con detalles rojos y verdes, entre esferas y la figura de un bastón de caramelo. Uno de los elementos más característicos es un oso de peluche de una de las tiendas más emblemáticas, con gorro de lana, bufanda y suéter tejidos en rojo y blanco, y la inscripción “Harrods 2025” bordada en sus patas.

La influencer también mostró un rollo de papel decorativo ilustrado con motivos de acebo, velas y moños bajo la inscripción “Christmas Storybook”, y una caja musical con vitrina iluminada que en su interior conserva figuras en miniatura: un árbol decorado, un soldadito de plomo y distintos personajes navideños.