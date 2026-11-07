Finalizada la temporada de Halloween, inició finalmente la temporada navideña. Valentina Cervantes, por su parte, no quiso perder tiempo y ya se puso manos a la obra para empezar con la decoración de su hogar en Manchester.

A través de sus redes sociales, la esposa de Enzo Fernández compartió un video donde mostró el proceso de armado, con cajas llenas de figuras navideñas y un espíritu muy festivo. “Acá estamos en proceso”, empezó diciendo,

“Estoy ordenando todo. Este año vamos a hacer una temática de ositos”, adelantó la influencer en un video que compartió a través de sus historias de Instagram, mientras exhibía parte de la colección que fue armando con los años.

Valentina Cervantes ya arrancó la decoración navideña en su casa (Video: Instagram @valucervantes)

VALENTINA CERVANTES ARRANCÓ LA DECORACIÓN NAVIDEÑA

Según mostró en sus redes sociales, Valentina Cervantes ya dejó todo a mano para ir preparando la decoración navideña de su hogar. Entre los elementos que fue mostrando aparecen cascanueces de distintos tamaños —algunos con gorro de piel negra y uniforme rojo—, guardias con atuendo a cuadros rojo y negro de estética navideña británica, y un cartel con la leyenda “North Pole”.

Además, dejó ver muchos ositos de peluche vestidos de Papá Noel con gorros tejidos, distribuidos sobre repisas en línea con la temática elegida para este año. “Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja”, señaló Valu aunque aclaró: “Benja no porque tardaría mil años”.

(Foto: Instagram @valucervantes)

“Esto era todo del año pasado y lo fui guardando; solamente este año son poquitas cosas las que tendría que agregar”, señaló la influencer que adelantó que iba a ir mostrando más detalles a través de su canal de TikTok. .

Finalmente, en TikTok compartió otro video donde contó que este año incorporará bolas de color bordó que reemplazarán a las del año pasado. “Me parece que voy a ir más por este lado”, explicó Valu que reveló que toda la decoración tiene un costado lowcost ya que busca las ofertas para poder decorar su hogar.

(Foto: Instagram @valucervantes)

“Voy a lugares acá que son superbaratos. Me meto en lugares que tengan ofertas o que sean de cosas baratas y son lindas igual”, contó, y puso como ejemplo unos muñequitos que consiguió por menos de una libra. “En Argentina serían menos de dos mil pesos argentinos estos muñequitos”, comparó.

Finalmente, contó que el árbol de Navidad llegará con retraso. “Perdimos el árbol, no sé dónde quedó cuando nos mudamos. Lo fui a buscar hoy con la esperanza de empezar a armarlo y cuando fui no estaba”, reveló con decepción.