El escándalo que involucró a Mauro Icardi, Wanda Nara, la China Suárez y Martín Migueles en “La casa de los sueños” sumó un nuevo capítulo. Mientras trascendió que la conductora llegó a la propiedad durante la tarde del viernes, una versión sobre lo ocurrido desde el entorno del futbolista ubica el comienzo del conflicto varias horas antes: alrededor de las 10.20 de la mañana.

La información fue revelada por Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, donde contó que Icardi habría dado una versión diferente sobre la secuencia de los hechos. Según el periodista, el episodio comenzó temprano y tuvo distintos momentos de tensión a lo largo de la jornada, hasta que por la tarde Wanda Nara se presentó en el barrio privado acompañada por su pareja, Martín Migueles, una ambulancia y efectivos policiales.

La versión del lado de Mauro Icardi ante el nuevo escándalo en La casa de los sueños (Fotos: Instagram/@lapostadelespectáculo)

Tras este episodio que habría involucrado a una de las menores, el deportista fue denunciado por lesiones en la Comisaría 4.ª de Tigre. En las imágenes que circularon de la llegada de los efectivos se lo pudo ver al futbolista conversando con uno de los policías, vestido con short y ojotas. Durante ese intercambio, se le habría escuchado decir: “Cuando están conmigo es mi responsabilidad, punto, y hay una orden del juez”.

La versión del lado de Mauro Icardi del nuevo escándalo en La casa de los sueños (Foto: Instagram/@lapostadelespectáculo).

De esta manera, el escándalo de “La casa de los sueños” presenta dos relatos diferentes sobre el desarrollo de los acontecimientos: mientras la versión que trascendió desde el lado de Wanda ubica el episodio durante la tarde, el relato atribuido a Icardi señala que todo habría comenzado a las 10.20 de la mañana. La cronología de lo sucedido se convirtió así en uno de los puntos centrales de la nueva disputa entre los protagonistas del Wandagate.

LOS FUERTES CRUCES ENTRE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI CON MARTÍN MIGUELES

Uno de los momentos que trascendió fue el fuerte cruce que habrían protagonizado Wanda Nara y la China Suárez. De acuerdo con el relato de Méndez, ambas mantuvieron una discusión a los gritos con acusaciones personales. La situación ocurrió en medio de un clima de tensión que ya se había instalado en la propiedad.

La versión del lado de Mauro Icardi del nuevo escándalo en La casa de los sueños (Fotos: Instagram/@lapostadelespectáculo).

Además, el periodista aseguró que Mauro Icardi y Martín Migueles estuvieron cerca de enfrentarse físicamente en la puerta de la vivienda, ante la presencia de vecinos, personal policial y de emergencias médicas.

La versión del lado de Mauro Icardi del nuevo escándalo en La casa de los sueños (Foto: Instagram/@lapostadelespectáculo).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.