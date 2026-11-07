En medio del escándalo que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara, Yanina Latorre publicó una fotografía en la que se puede ver a la China Suárez y Martín Migueles, actual pareja de la mediática, sentados en el jardín de la casa del futbolista, mientras mantienen una conversación en un momento de mucha tensión familiar.

La postal fue difundida después del episodio que tuvo lugar este viernes en la propiedad de Icardi, ubicada en un exclusivo barrio privado. Según trascendió, la policía se presentó en el domicilio luego de que se desatara una fuerte controversia familiar que motivó la intervención de la conductora de Masterchef Celebrity.

De acuerdo con la información que compartió Yanina, en sus redes sociales, Wanda recibió un llamado que la alertó sobre lo que estaba sucediendo en la casa de su expareja. Ante esa situación, se habría trasladado hasta el lugar junto a Martín Migueles para interiorizarse sobre lo ocurrido.

La China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo en 'La casa de los Sueños' (Foto: captura SQP).

En medio de ese escenario, Yanina mostró una imagen particular: la China Suárez aparece sentada junto a Migueles, ambos en el pasto y en actitud de diálogo con una de las menores de edad en el medio. La actriz, que actualmente convive con el futbolista, también quedó involucrada en la polémica que se desató durante la visita de Wanda a la propiedad.

NUEVO ESCÁNDALO EN LA CASA DE LOS SUEÑOS

La fotografía llamó especialmente la atención por el encuentro entre la actriz y la pareja de la mediática, en un contexto atravesado por los fuertes cruces entre las partes. Cabe recordar que la relación entre Wanda Nara y la China Suárez está marcada por años de enfrentamientos públicos, declaraciones cruzadas y episodios que alimentaron el denominado Wandagate.

Por su parte, Latorre continuó aportando información sobre el episodio y aseguró que Wanda estaba muy angustiada por lo sucedido. También compartió detalles sobre el estado de situación y las circunstancias que habrían motivado su llegada a la vivienda de Icardi. Sin embargo, hasta el momento, las versiones difundidas sobre lo ocurrido forman parte de las informaciones que trascendieron públicamente.

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