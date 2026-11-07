Después de varias semanas marcadas por revisiones, dudas y asuntos pendientes, Mercurio y Venus retomarán su movimiento directo el próximo 13 de noviembre de 2026. Según la astrología, este fenómeno representa una oportunidad para cerrar ciclos, recuperar la confianza y avanzar en situaciones que parecían estancadas.

Mientras Mercurio, asociado con la comunicación y el pensamiento, continuará en Escorpio, Venus, vinculado con el amor y las relaciones, retomará su marcha directa en Libra. Sin embargo, sus efectos astrológicos no terminarían inmediatamente: el primero completará su período de sombra el 30 de noviembre y el segundo, el 15 de diciembre.

Este movimiento planetario tendrá diferentes interpretaciones para los doce signos del zodíaco, con especial atención a los vínculos sentimentales, las finanzas y los proyectos personales.

CÓMO AFECTARÁ MERCURIO Y VENUS DIRECTOS A CADA SIGNO

ARIES: Las relaciones sentimentales y los acuerdos económicos cobrarán protagonismo. Será una etapa favorable para resolver malentendidos, conversar sobre compromisos y recuperar el equilibrio en la pareja.

TAURO: Se abre un período de definiciones en el amor. Con Venus, su planeta regente, retomando su movimiento directo, podrían aparecer respuestas a situaciones afectivas que generaban incertidumbre. La clave estará en revisar los acuerdos y las expectativas.

GÉMINIS: El orden y la organización serán fundamentales. Mercurio, su regente, impulsará una etapa para retomar tareas pendientes, modificar rutinas y encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

CÁNCER: El amor, la familia y los proyectos creativos estarán en primer plano. Será un momento para expresar sentimientos, recuperar conversaciones importantes y dedicarles más tiempo a las personas cercanas.

LEO: Los asuntos familiares y las decisiones relacionadas con el hogar podrían comenzar a encaminarse. La comunicación será clave para superar diferencias y resolver situaciones que venían generando tensiones.

Se da mucha confusión, pero también es un tiempo de reflexión en Mercurio retrógrado.

VIRGO: Llegará una etapa ideal para poner las ideas en orden. Trámites, negociaciones y conversaciones pendientes podrían avanzar, mientras que el aspecto económico exigirá revisar gastos y establecer nuevas prioridades.

LIBRA: Con Venus retomando su movimiento directo en su signo, las cuestiones relacionadas con la autoestima y el amor adquirirán especial importancia. También será una oportunidad para reorganizar las finanzas y tomar decisiones pensando en el bienestar personal.

ESCORPIO: Mercurio directo en su signo marcará un momento de mayor claridad para expresar deseos y tomar decisiones. En el terreno emocional, será importante dejar atrás conflictos del pasado antes de comenzar una nueva etapa.

SAGITARIO: La introspección tendrá un papel central. Algunas amistades y proyectos compartidos podrían atravesar cambios, mientras que las reflexiones personales permitirán identificar qué vínculos vale la pena conservar.

CAPRICORNIO: Los objetivos profesionales y las relaciones sociales entrarán en una fase de evaluación. Podrían surgir oportunidades para reorganizar proyectos, fortalecer alianzas y definir qué metas merecen mayor dedicación.

ACUARIO: El trabajo y el crecimiento personal serán los grandes protagonistas. Se abre un período para reconsiderar decisiones laborales y explorar nuevas posibilidades vinculadas con los estudios, los viajes y la formación.

PISCIS: Será una etapa para revisar planes importantes y recuperar la confianza en las decisiones propias. En el amor, las conversaciones sobre compromisos, sentimientos y responsabilidades compartidas podrían ayudar a fortalecer los vínculos.

QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE MERCURIO Y VENUS RETRÓGRADOS

Aunque ambos planetas volverán a su movimiento directo, la astrología considera que sus períodos de sombra todavía pueden estar asociados con procesos de revisión y adaptación.

Por eso, el 13 de noviembre no representaría necesariamente un cambio inmediato, sino el comienzo de una etapa en la que cada signo podrá replantearse sus prioridades, resolver cuestiones pendientes y avanzar con mayor seguridad.