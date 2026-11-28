Mientras Wanda Nara prepara un nuevo cumpleaños fue protagonista de un divertido intercambio con L-Gante. La empresaria contó que aún sigue pagando por los desmanes del cantante en su anterior fiesta.

La charla comenzó cuando Luis Perdomo, conductor del streaming, le consultó a Wanda si planeaba festejar su cumpleaños con una fiesta a lo grande.

“Me quiero hacer una fiesta grande. Estamos viendo a ver dónde y en qué fecha”, respondió la empresaria y conductora. Además, anticipó que la celebración podría realizarse una semana después de su cumpleaños: “Resuélvanse la fecha”, pidió entre risas.

El reclamo de Wanda Nara a L-Gante en vivo

Perdomo se ofreció a colaborar en la organización y aseguró: “Le metemos, le metemos fiesta”. Ante la propuesta, Wanda bromeó: “Ustedes me dan pánico”.

El comentario no fue casual: la conductora recordó el episodio que vivió en su última fiesta con L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela. “La última vez que Elián vino a mi cumpleaños, todavía estoy pagando las multas en el country”, afirmó entre risas.

La conversación se vio interrumpida por la llegada de una videollamada de L-Gante, que sorprendió a todos en el estudio. El cantante saludó a Wanda y aprovechó para bromear sobre el episodio, mientras la empresaria reiteraba: “Todavía estoy pagando las multas”.

El consejo de L-Gante para Wanda Nara

En medio del intercambio, L-Gante se refirió a los rumores sobre su vínculo con Wanda y expresó: “Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”.

La empresaria resubió el mensaje en sus historias y sumó la frase: “Como dolió este amor verdadero”, título de una canción que en un principio le había dedicado a Mauro Icardi y que más tarde relanzó junto al cantante de cumbia 420.