Flor Jazmín Peña habló sobre la discapacidad de su hermana, Rocío. En una íntima charla con Filo News, la conductora de Nadie Dice Nada contó cómo vivió en su infancia el diagnóstico médico de su hermana menor.

Rocío, quien nació cuando Flor tenía 3 años, fue diagnosticada con el síndrome de Rubinstein-Taybiun, una enfermedad que afecta el desarrollo cognitivo y físico.

Por este motivo, la novia de Nico Occhiato admitió que, en sus comienzos en redes sociales, evitó hablar públicamente de su hermana y prefirió mantener resguardada su intimidad para que no sufra ningún tipo de maltrato o acoso digital.

Flor Jazmín Peña y su hermana Rocío

LA REFLEXIÓN DE FLOR JAZMÍN PEÑA SOBRE SU HERMANA ROCÍO

“En los primeros años haciendo redes no mostraba a mi hermana, la gente pensaba que yo era hija única porque no tenía el cuero para hacerlo, era consciente de que la gente me podía llegar a hacer comentarios que pudieran llegar a herirme”, reconoció Flor Jazmín Peña durante la íntima charla.

Sin embargo, con el correr del tiempo y el aumento de su exposición en redes, decidió hacer un cambio. “Con los años tengo visibilidad y esta es una realidad que mucha gente no conoce y está bueno poder desarrollar. No conocen y obviamente pueden pecar desde la ignorancia, porque si no lo viviste no vas a tener ni idea”, confesó.

Flor Jazmín Peña habló de la discapacidad de su hermana (Video: Instagram @filonewsok)

Por otro lado, Flor reveló uno de sus deseos de la infancia: “De chica me pasaba que yo, lo que más quería, era conocer a alguien que tenga un hermano con discapacidad y preguntarle cómo se siente”. Además, admitió que le fue necesario recurrir a ayuda profesional cuando era adolescente.

“Nací con mucho miedo al futuro, a los 14 años le iba a preguntar a mi psicóloga cómo iba a hacer para mantener a mi hermana a los 30 años. Por suerte mis papás siguen vivos”, relató y aclaró: “Los que tenemos hermanos con discapacidad sabemos que es una responsabilidad”.

“El día que no estén mis viejos la responsable voy a ser yo, y necesito estar lo mejor parada posible para que eso no acabe con mi vida también, y para poder darle la calidad de vida que ella se merece y que yo también me merezco”, concluyó Flor en su relato donde se mostró emocionada.