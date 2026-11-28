La confesión de Silvina Escudero sobre las propuestas indecentes que recibió dejaron atónito a Andy Kusnetzoff, que se quedó con las ganas de conocer la historia completa.

“Una pareja me propuso formar parte de su matrimonio sexualmente, incluirme”.

Ante la sorpresa del conctor de PH Podemos Hablar admitió sin tapujos: “Sí, un trío... Durante mucho tiempo me lo propusieron”.

“Los conozco. De hecho, son del medio”, remató la bailarina sin deschavar a los audaces.

Cómo fue la charla hot

En ese momento precisó: “Primero ella me lo propuso y le dije que no era mi estilo. Me había dicho ‘sos una bomba, mecesito que estés en nuestra cama’“.

“Después me lo dijeron juntos. Después, al año, me lo volvieron a decir. Y no fue la única pareja que me lo propuso”, continuó misteriosa.

Como si fuera poco, Silvina Escudero además blanqueó que el esposo de una amiga la menciona en el acto, y que la chica le tiró la onda de sumarla al momento hot.