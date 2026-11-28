Barbie Simons dejó picando una de las intrigas del día en la televisión. De visita en Otro Día Perdido, el programa de eltrece, la conductora aseguró que una amiga suya, muy conocida en el ambiente, está enamorada de Agustín “Rada” Aristarán, aunque se cuidó de no dar su nombre.

Antes de la confesión, Simons se declaró admiradora del humorista. Contó que ya se conocían y que lo siguió en todos sus espectáculos, tanto en la Argentina como en Miami. “Soy declarada fan del Radis”, lanzó entre risas.

LA CONFESIÓN DE BARBIE SIMONS SOBRE UNA AMIGA FAMOSA

Enseguida llegó la revelación que sorprendió a todos en el estudio. “Tengo una amiga muy famosa, muy famosa, argentina, con respeto a Fer obvio, que muere de amor por el Radis”, contó, en alusión a Fernanda Metilli, la pareja del humorista.

Y agregó un detalle que subió la temperatura: según Simons, esa mujer asegura que, si no estuviera en pareja, Rada sería su permitido.

Agustín 'Rada' Aristarán sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Cuando Rada aclaró que Metilli no mira el programa, la conductora redobló la apuesta: “Fer debe estar acostumbrada a estar con un hombre deseado. Es un sex symbol el tipo”. Si bien mantuvo en reserva la identidad de su amiga, en otro momento del ciclo despejó una de las sospechas: no se trata de Pampita.

LAS CRÍTICAS EN LAS REDES

Los dichos de Simons no tardaron en viralizarse y generaron reacciones divididas. En X, varios usuarios cuestionaron que hiciera ese tipo de comentarios sobre un hombre en pareja, mientras que otros fueron más lejos y sugirieron que la supuesta “amiga famosa” podría ser ella misma.

Por ahora, el misterio sigue abierto y el nombre de la famosa enamorada del humorista se suma a la lista de secretos que la conductora prefirió guardarse.