El Papa León XIV (71), anunció que será operado para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, una noticia que despertó preocupación a nivel internacional y puso el foco en su próxima visita a la Argentina. La lesión fue detectada durante un control médico reciente, se encuentra en una etapa temprana y está bien localizada. Aunque todavía se esperan los resultados de los estudios correspondientes, las primeras evaluaciones médicas transmitieron optimismo sobre su evolución.

La intervención está prevista para los primeros días de esta semana y, según informó el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, la recuperación demandaría aproximadamente siete días. Sin embargo, todavía no se confirmó oficialmente si el procedimiento tendrá alguna consecuencia sobre la agenda internacional del Pontífice, que tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

Uno de los motivos de atención es la exigencia física que representa la gira sudamericana. León XIV tiene previsto arribar a la Argentina el 8 de noviembre, después de su paso por Uruguay, y permanecer en el país hasta el 11. La agenda incluye encuentros institucionales, una actividad con jóvenes, una visita a un centro penitenciario y una misa multitudinaria en Luján.

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Si la recuperación se desarrolla dentro de los plazos estimados, el Papa podría contar con alrededor de dos semanas antes de iniciar el viaje. No obstante, la decisión definitiva dependerá de su evolución y de las indicaciones de los profesionales que lo atiendan. Por el momento, no se anunció ninguna modificación oficial del itinerario.

Durante el Ángelus de este domingo, el propio León XIV hizo referencia a su próximo viaje al saludar a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, una comunidad vinculada a Perú, su patria adoptiva. “Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, expresó, en un mensaje que fue interpretado como una señal de que mantiene en sus planes la gira sudamericana.

Papa León XIV (Foto: Instagram @pontifex)

El recorrido también contempla una exigencia particular en Perú: la visita a ciudades ubicadas a gran altura, como Cuzco, que supera los 3.000 metros sobre el nivel del mar. A esto se suman los numerosos traslados aéreos y una agenda intensa. Por eso, aunque todavía no hay anuncios de cambios, la evolución del Pontífice será clave para determinar si podrá cumplir con todas las actividades previstas.

La noticia también evocó el antecedente de su antecesor, el papa Francisco, quien había sufrido un problema pulmonar durante su juventud y debió someterse a la extirpación de parte de ese órgano. En el caso de León XIV, los médicos detectaron el nódulo en una fase temprana y recomendaron retirarlo. Mientras se aguardan novedades sobre la intervención, la atención está puesta tanto en su recuperación como en la esperada visita a Sudamérica.

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