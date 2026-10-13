El Papa León XIV está en plena recuperación, luego de que el fin de semana se informara que debía ser operado para extirparle un nódulo pulmonar, que fue encontrado en una fase temprana.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que “la intervención ha concluido con éxito, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Se facilitará más información en breve”.

Robert Francis Prevost (71) fue intervenido en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma.

El posteo del Vaticano sobre la operación a León XIV.

Hasta el momento, el la Santa Sede mantiene en pie el cronograma de León XIV, por lo que una vez completado el post operatorio y los estudios de rigor pueda visitar Argentina.

La gira del León XIV por Uruguay, Argentina y Perú

La primera etapa tendrá lugar en Uruguay, donde el Pontífice permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

El 8 de noviembre, León XIV llegará a Argentina, donde permanecerá hasta el día 11 y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El 11 de noviembre, el Papa viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17.

La etapa más extensa del viaje comprenderá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, con un programa que incluye encuentros con autoridades y representantes de distintos ámbitos, celebraciones litúrgicas, momentos de oración y diversas ocasiones de encuentro con las comunidades y los fieles.