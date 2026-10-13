Gustavo Yankelevich explicó por qué su nieta Azul Giordano siguió viviendo con su padre, Darío Giordano, mientras sus hermanos Franco y Valentín quedaron bajo el cuidado de su abuelo materno.

En una entrevista con Mediodía Noticias, el productor recordó que, durante el proceso judicial por la tenencia de los chicos, planteó una diferencia ante el juez: según su testimonio, Azul no había sufrido las mismas situaciones que sus hermanos, aunque tampoco habría comprendido plenamente lo que ocurría en su casa.

Azul y Darío Giordano (Foto: Instagram @fans_de_achu_giordano)

El relato se conoció después de que Valentín Yan hiciera públicas sus denuncias de violencia física y psicológica durante su infancia. En ese contexto, Yankelevich reconstruyó cómo se evaluó la situación familiar durante la puja judicial por Valentín y Franco y contó que se realizaron evaluaciones psicológicas a los tres chicos, a Giordano y a él mismo.

“A nosotros la perito psicóloga nos hizo un test para evaluar la realidad de lo que pasaba”, explicó el productor. Según recordó, la profesional consideró que los tres hermanos debían irse a vivir con él. “La perito nos dijo que los tres chicos se tenían que venir a vivir conmigo, o sea Azul estaba incluida en esto”, señaló.

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LA FRASE DE AZUL GIORDANO QUE RECORDÓ SU ABUELO

Pese a esa evaluación, Yankelevich contó que decidió hablar con el juez para explicarle por qué consideraba que Azul debía permanecer con su padre. “Yo hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul se venía con los chicos se iba a sentir mal porque ella nunca vio nada”, relató. Su decisión, según explicó, estuvo vinculada con la experiencia particular que había atravesado la menor.

En la entrevista, el productor también recordó que la actual pareja de Giordano, Miren Algañaraz, se llevaba a Azul a caminar cuando, según su relato, comenzaban los episodios de violencia hacia Franco y Valentín. “Cuando él empezaba a gritar y ya sabía que se veían los golpes, la agarraba a ella y se la llevaba a caminar afuera”, contó sobre lo que sucedía en esos momentos.

Foto: Instagram @gustavoyankelevichok

Yankelevich relató, además, una conversación entre los hermanos que lo marcó. Según su testimonio, después de que Franco y Valentín le contaran a Azul lo que habían vivido, la joven manifestó que nunca había visto esas situaciones y preguntó: “¿Eso es pegar?”. Para el productor, esa reacción reflejaba hasta qué punto algunas conductas podían haberse naturalizado en el entorno familiar.

Por último, Gustavo recordó que, cuando sus nietos hicieron públicas sus experiencias, Azul estaba en el colegio y la familia buscó evitar que quedara expuesta a una situación que pudiera generarle vergüenza. “Ella sabía que sus hermanos algún día iban a hablar porque tenían que sacarse esta mochila de encima”, afirmó. Sus declaraciones volvieron a poner el foco en las distintas experiencias que, según el relato del productor, atravesaron los tres hijos de Romina Yan después de la muerte de la actriz.

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