Gustavo Yankelevich aclaró por qué Darío Giordano estuvo presente en #ViveRo, el homenaje a Romina Yan que se realizó el 5 de septiembre de 2018 en el teatro Gran Rex, pese a tener una perimetral respecto a sus dos hijos varones desde 2015.

En una comunicación telefónica con Intrusos, el productor explicó que el padre de sus nietos no había sido invitado al evento organizado por Cris Morena, sino que había acompañado a su hija Azul, quien iba a cantar en el escenario junto a sus hermanos.

Dario Giordano y Gustavo Yankelevich (Fotos: capturas América TV y El Nueve)

La aclaración llegó después de que volviera a circular en las redes sociales una entrevista que Giordano había dado aquella noche a Ale Castelo para Hay que ver. Las imágenes cobraron repercusión tras el testimonio público de Valentín Yan, quien relató presuntos episodios de violencia física y psicológica que, según su versión, él y su hermano Franco habrían sufrido durante su infancia.

“Leí que algunos preguntan para qué lo invitamos. Nadie lo invitó”, afirmó Yankelevich. Luego, explicó cómo se produjo la presencia de su exyerno en el teatro: “Iba a cantar esa noche en el escenario junto con sus hermanos. Darío, en lugar de mandarla con otra persona, fue él”. Y agregó: “La llevó él. La esperó y entonces dio la nota”.

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El productor también se refirió a las declaraciones que Giordano había dado ante la prensa durante el homenaje, cuando habló de sus hijos y del recuerdo de su madre. “Habló con los medios como si los chicos hubieran estado felices viviendo con él. Lo veo y no lo puedo creer”, expresó. Según su relato, para ese momento Franco y Valentín ya vivían con él desde hacía tres años.

En la misma entrevista, Yankelevich recordó que Cris Morena fue quien primero advirtió que algo podía estar ocurriendo con sus nietos. “Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos”, contó que le dijo la productora. A partir de esa advertencia, comenzó a observar más de cerca la situación de los adolescentes.

Foto: Ciudad Magazine/ Movilpress.

El productor relató que Franco le pidió ir a vivir con él y que, tiempo después, le contó lo que supuestamente sucedía en su casa. Según el testimonio de Yankelevich, su nieto le dijo: “Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cag... a trompadas, me desmayó a golpes”. El productor aseguró que la familia evitó llevar el conflicto a los medios mientras avanzaba el proceso judicial por la tenencia de los chicos.

Finalmente, Yankelevich explicó que decidió intervenir cuando recibió una advertencia sobre el estado emocional de Valentín. “Ahí dije: ‘Hasta acá llegamos’. No había más tiempo”, recordó. También contó que acompañó a sus nietos durante ese período y que buscaba estar cerca de ellos para brindarles contención. “Iba al recreo largo para darle un abrazo y un beso, para que sienta amor”, expresó al recordar cómo intentó ayudar al joven.

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