De manera inesperada y sin aviso, Karina La Princesita hizo una publicación en sus historias de Instagram que no pasó inadvertida. Con fondo negro y letras blancas, dejó un misterioso mensaje en redes y evitó dar nombres o señalar a un culpable.

“Consejo: si quieres verte bien, mueve un poco el ort... Y si no puedes y ves que otro tiene la voluntad que vos no, al menos ciérralo y no seas tan envidioso”, escribió la artista en una de sus historias de Instagram, vueltas.

Luego, sumó un último mensaje en tono picante donde dejó en claro que quería que todos sus seguidores sepan de su enojo. “¡Ay! Era para mejores. Pero como no tengo”, escribió y sumó un emoji de una carita tirando un beso.

(Foto: Instagram @kariprinceoficial)

EL MENSAJE DE KARINA LA PRINCESITA SOBRE LA ANSIEDAD

Meses atrás, Karina La Princesita compartió en Instagram un llamativo mensaje que generó enorme preocupación en sus fanáticos. Esto se dio en el medio de un contexto donde ya se conocía la lucha de la artista contra la ansiedad y la depresión.

De la nada, la cantante contó que después de mucho tiempo volvió a padecer ansiedad y se animó a hablar sobre la importancia de la salud mental. “La ansiedad es una porquería”, sentenció, sin filtro.

Al día siguiente, más tranquila, hizo eco de una frase esperanzadora, mediante la que dejó en claro que jamás se rendirá. “Algunos días conquistarás montañas, otros días duele respirar. En ambos días eres suficiente”, sentenció, consciente.