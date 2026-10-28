La Mágica prepara su última fiesta del año para el sábado 12 de diciembre en Mandarine Park, en Punta Carrasco, Ciudad de Buenos Aires, con un line up repleto de figuras de la cumbia argentina. Karina, Néstor en Bloque, Mario Luis, Jambao, Amar Azul y El Polaco serán parte de una noche que promete baile y música hasta el amanecer.

El evento se desarrollará desde las 20 hasta las 6 de la mañana, con un repertorio pensado para cantar, bailar y disfrutar de una noche cargada de clásicos de la cumbia.

La Mágica en Mandarine Park: quiénes estarán en la última fiesta del año

La última edición del año de La Mágica contará con un destacado line up de artistas que marcaron distintas generaciones de la música tropical.

Entre los principales nombres confirmados se encuentran Karina, Néstor en Bloque, Mario Luis, Jambao, Amar Azul y El Polaco. La grilla también incluirá a Nico Mattioli, El Original, Grupo Play y Los del Fuego.

Además de los shows en vivo, los DJs residentes Zurita, Diyaneiro, Guarachis, KMY y Qkarda serán los encargados de mantener la pista encendida durante toda la noche.

Cuándo es La Mágica y cómo comprar las entradas

La última fiesta del año de La Mágica se realizará el sábado 12 de diciembre, de 20 a 6, en Mandarine Park, ubicado en Punta Carrasco, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles a través de TicketFlash. Además, quienes paguen con Banco Provincia podrán acceder al beneficio de cuatro cuotas sin interés.