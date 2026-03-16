El corazón de Karina la Princesita Tejeda habría vuelto a latir al ritmo de un nuevo amor, ya que el último tiempo lo habría pasado acompañada por uno de los Pumas.

“Mateo Carreras está saliendo con Karina”, aseguró Pepe Ochoa.

El conductor de El Ejército de la Nañana contó en su programa de Bondi que el encuentro se dio en Miami, donde “fueron juntos a ver un partido de básquet”.

Quién es el nuevo novio de Karina la Princesita

Según Ochoa, a la pareja se la vio “muy acaramelada”, aunque no pudo precisar cuánto hace que están juntos.

Quién es Mateo Carreras

Nacido en Tucumán hace 26 años, Mateo es papá de una nena de 2 años fruto de una relación con Pauli Sánchez.

Mateo Carreras y su hija de un año y medio. (Foto: @carrerasmateo)

En la actualidad se desempeña como wing en el Aviron Bayonnais del Top 14 de Francia, de juvenil fue parte de los Pumitas y una de las grandes figuras de la Selección Argentina de Rugby.

En el último tiempo, Carreras sufrió lesiones en su tobillo que lo marginaron de las canchas.

Mateo Carreras. Foto: @carrerasmateo

Por otra parte, fue parte de los 31 deportistas que convocó Felipe Contepomi en el marco del Camp de Londres. Allí mismo, Mateo Carreras logró la proeza física de levantar 160kg en pecho plano.

De esta manera, Karina la Princesita volvería a formar pareja luego de su historia de amor con Marcelo Chelo Weigandt, el compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami.