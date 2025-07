Sol Cwirkaluk, la hija de Karina “La Princesita” y El Polaco, cumplió 18 años este miércoles y vivió un momento inolvidable al regresar al país tras un viaje por Italia. Al cruzar la puerta del aeropuerto de Ezeiza, se encontró con una verdadera fiesta de bienvenida organizada por su mamá y sus seres queridos.

Con globos, carteles y el “Feliz cumpleaños” cantado a todo pulmón, el recibimiento hizo que Sol estallara de risa frente a todos los presentes. “¡Qué vergüenza!”, lanzó. entre risas, mientras la gente del aeropuerto la miraba con ternura. Luego vino el abrazo con mamá y un cálido “Gracias” que dejó ver la complicidad entre ambas.

Pero como todo festejo, tiene su perlita. Karina compartió en sus redes el detalle que no pasó desapercibido: “Se me voló el globo con el número 8 por la ventana. Me quedó solo el 1. Siempre triunfando”, escribió con humor, mientras le entregaba a su hija el solitario número plateado. Y cerró con un mensaje cargado de amor: “Felices 18, bebota hermosa. Ya sos una bebé mayor de edad. Te amo”.

Foto: Instagram (@kariprinceoficial)

Foto: Instagram (@kariprinceoficial) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUÉ DIJO KARINA LA PRINCESITA SOBRE EL VIAJE DE EGRESADOS DE EL POLACO Y SU HIJA

A poco de que Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk revelara que fue elegido para el viaje de egresados de su hija, Karina La Princesita (que tiene a su hija Sol con el cantante) fue indagada sobre este tema y fue contundente con su reacción.

“Ya sabía, ya sabía”, fue lo primero que dijo la cantante en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la Ve por elnueve. Y ante el comentario de que todos los compañeritos de la adolescente decidieron que fuera su ex quien los acompañara en el viaje, agregó, divertida: “Seguramente deben ser todos. Me voy a ahorrar lo que siento porque la amo a Sol, pero lo va a hacer chistoso”.

“¿Por qué eligen a un padre para ir a Bariloche? ¿Por qué es estricto y es un ogro y lo va a tener a todos cortitos? No, claramente yo no iría. Siempre está el padre que es más responsable, el que dice que no y el que es lo opuesto. Me parece bárbaro”, reflexionó la artista.

Foto: Instagram (@kariprinceoficial)

“Él tiene un alma muy festiva, de repente haces un cumpleaños y hace pogo a los pibes. Que la van a pasar bien, eso seguro.Deberían hacer hincapié en por qué un niño de 17 o 18 años elige al padre para acompañarlos a Bariloche. ¿Por qué los eligen?”, sumó. Y cerró, entre risas: “El Polaco es responsable y copado, así que la van a pasar muy bien. Me contó poquito y nada Sol porque sabe lo que pienso”.