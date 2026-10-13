Este lunes se supo que Darío Giordano, el viudo de Romina Yan, se encuentra en Chapadmalal, donde estaría desarrollando un emprendimiento gastronómico junto a su actual esposa, Miren Algarañaz.

La información la brindaron Santiago Sposato y Marcela Coronel en PrimiciasYa, en medio de la repercusión que generó el testimonio de Valentín Yankelevic, quien denunció haber sufrido episodios de violencia física y psicológica durante su infancia.

Darío Giordano y Romina Yan (Foto: captura América TV)

Los periodistas brindó detalles sobre el presente de Giordano y explicó que el traslado a la localidad balnearia estaría relacionado con el proyecto laboral que comparte con su pareja. Según contó, Algarañaz se dedicó históricamente a la cocina y tuvo un restaurante en el barrio porteño de Palermo llamado Cocina de Herencia, donde habría conocido al padre de los hijos de Romina en 2012.

Durante el programa también señalaron que Giordano y Algarañaz formalizaron su relación mediante un casamiento civil en 2014. De acuerdo con la información difundida, ella cuenta además con un emprendimiento en redes sociales, aunque actualmente no estaría abierto al público.

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La información sobre su vida actual salió a la luz después de que Valentín Yan hiciera público su relato sobre las situaciones que, según denunció, atravesó junto a su hermano Franco tras la muerte de su madre, en septiembre de 2010. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión y llevaron a que distintos programas de televisión retomaran aspectos de la historia familiar.

En Primicias Ya, Santiago Sposato lanzó una hipótesis por demás llamativa. “En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, analizó el panelista.

Foto: captura América TV

“Esto empieza, como cuenta Santi, un año y medio o dos años después (de la muerte de Romina) que coincide con la edad que él tiene cuando empieza a recibir estos golpes, y que esta mujer, él pone la palabra ‘omitía’, pero yo podría decir, por cosas que me he enterado, que podría haber sido cómplice también de esto. Empiezan los golpes, según su relato, cuando ella estaba ya en pareja con él”, agregó Coronel.

“Él es en la actualidad, y desde hace varios años, presidente de Formato Producciones Sociedad Anónima que es una empresa anónima, que es una empresa que trabajó mucho con el gobierno de la ciudad, que hizo distintos spots publicitarios, que organizó eventos”, reveló Sposato.

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