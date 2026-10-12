Tras las fuertes declaraciones de Valentín Yankelevich sobre la presunta violencia que su progenitor, Dario Giordano, ejerció contra él y su hermano Franco, reapareció en los medios y las redes sociales el nombre de Miren Algañaras, su actual esposa.

Tras el fallecimiento de la actriz en septiembre de 2010, Darío conoció a Miren, una chef rosarina que venía de una escandalosa ruptura con el actor Mike Amigorena. El flechazo fue en 2012 en el restaurante que ella manejaba en Palermo, llamado Cocina de Herencia, ya que él almorzaba en ese lugar.

Tras dos años de novios, en 2013, Miren y Darío se casaron en una boda secreta sin presencia de los medios y dieron un rotundo giro en su vida.

Ella cerró el restaurante en Palermo y junto a su flamante esposo, abrió una empresa de catering tras haberse mudado juntos a un barrio cerrado. Además, tuvieron un varón, que se sumó a la familia ensamblada que armaron con Azul, ya que Franco y Valentín se habían ido a vivir con su abuelo.

Miren Algañaraz y Darío Giordano (Fotos: capturas elnueve y América TV)

En su entrevista con Tatiana Schapiro, Valentín contó que ni él ni Franco conocen a su hermano menor ya que cortaron toda comunicación con su padre tras su mudanza a la casa de Gustavo Yankelevich.

Marisa Brel, la persona que le contó a Cris Morena sobre el padecimiento de Valentín Yankelevich, contó en Cortá por Lozano que la actitud de Miren Algañaraz durante las agresioner a los niños consistán en llevarse a Azul fuera de la casa para que no viera lo que les ocurría sus hermanos. Valentín coincide con esa versión cuando asegura que la mujer hacía caso omiso de las agresiones.

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LA FOTO DEL CASAMIENTO DE DARÍO Y ROMINA QUE CAUSÓ POLÉMICA EN LAS REDES

Una cuenta fan de Romina Yan, que falleció en 2010, rememoró en abril de 2024 su casamiento con Darío Giordano. La foto que data de su boda, celebrada en 1998, provocó un tremendo escándalo. Especialmente, por la cita que eligieron para acompañarla.

“Con Darío nos conocimos a los 18 años y ya en ese momento él le dijo a su papá que había encontrado a la mujer con la que se iba a casar. Yo no quería saber nada. Pasaron cuatro años y él siempre aparecía. Hoy te digo que aunque la gente diga que no existe, yo sé que encontré a mi príncipe azul”, fueron las dulces palabras de Romina que la cuenta fan compartió al pie de la imagen.

La foto de casamiento Romina Yan y Dario Giordano que provoco un escándalo (Foto: captura Instagram @eternarominayan)

Entonces, los usuarios fulminaron a Darío por haber apostado nuevamente al amor tras la muerte de la madre de sus hijos. “Se casó rápido con otra tu príncipe azul, mientras tus papis te extrañan a Darío... Solo los padres son los que verdaderamente nos aman, el resto se olvida, se consuela rápido y sigue su vida como sin nada”, expresó una persona.

“Lástima que al poco tiempo se olvidó de ella y se consiguió a otra”, sumó otra.

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