Franzizca en La Nube. Video: prensa

Franzizca marcó un nuevo hito en su carrera con una presentación especial en La Nube, en Buenos Aires. Frente a una sala con entradas agotadas, la DJ y productora argentina llevó adelante un set de siete horas que combinó potencia, exploración sonora y una experiencia audiovisual diseñada para conectar con el público a través de la música.

AMIGA, el nuevo álbum de Franzizca que explora emociones y sonidos electrónicos

La presentación en Buenos Aires tuvo como eje a AMIGA, el nuevo álbum de Franzizca compuesto por ocho tracks. El trabajo profundiza en una identidad artística marcada por la experimentación sonora, las exploraciones vocales y las bases techno, construyendo un universo musical intenso, cambiante y personal.

Franzizca y su conexión con el público: siete horas de música sin pausas

Franzizca en La Nube

El set en La Nube fue también una demostración de la capacidad de Franzizca para desarrollar una experiencia extensa sin perder cohesión ni intensidad. A través de transiciones precisas y una selección musical dinámica, la artista estableció un diálogo constante con la pista, adaptando el recorrido a la energía de los presentes.

Lejos de ser una sucesión de canciones, la presentación funcionó como una historia construida en vivo. Los cambios de ritmo, las texturas y los distintos climas sonoros se integraron en un viaje que mantuvo la atención del público durante siete horas.

Franzizca también forma parte de la biopic de Moria con su música

A su trabajo en la escena electrónica, Franzizca sumó una participación musical en la biopic de Moria. Para este proyecto, creó “Feliz Moria”, una pieza de impronta electrónica que refleja el universo de la icónica figura argentina a través de una identidad sonora propia.